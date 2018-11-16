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12:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ари играл Дзюбу. Бразилец России не помог

32-летний уроженец Форталезы дебютировал за сборную России — вышел в стартовом составе и отыграл 55 минут.

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Вызов Ари в национальную команду поняли далеко не все. И дело вовсе не в национальности и натурализации. А в том, что нападающий уже в предпенсионном возрасте, нестабилен, продуктом нашей футбольной системы не является. Очень сложно понять логику там, где ее нет: для клубов — лимит на легионеров, для сборной — иностранцы с паспортом. Однако ситуация на этой позиции сейчас непростая: один лечится, другой не в форме, третий сидит в тюрьме.

Станислав Черчесов поставил Ари в стартовый состав, и это понять можно: поскольку все равно на поле экспериментальный состав, хуже не будет. Новичок сборной играл чистого нападающего, поддержку ему оказывал Алексей Миранчук, который, однако, опускался глубже, был оттянутым форвардом. На 18-й минуте после подачи Рауша Ари скинул мяч Ионову — получилось здорово, опасно. Но больше в этом матче не получилось ничего.

Главная проблема Ари лежит на поверхности — он не сыгран с партнерами. Следствием этого стали, например, два офсайда на первых минутах. Чтобы здорово играть на линии офсайда, надо чувствовать, понимать партнеров — когда пойдет пас и, соответственно, надо будет совершить рывок. А поскольку сборная России играла вторым номером, в основном на контратаках, этот инструмент — игра на линии офсайда — был очень важным.

Ари боролся, неплохо двигался. Когда получал мяч, скидывал его партнерам; правда, это было редко и хватало брака. Несколько раз бразилец зацепился за мяч; он вообще играл Дзюбу, то есть пытался: зацепиться, скинуть, разогнать атаку. Но дело даже не в том, что у этого нападающего совсем другой функционал, а в том, что атакующая игра у сборной в первом тайме не получалась вообще. Германия полностью контролировала ситуацию.

Это важный момент: выступление центрального нападающего, тем более новобранца, всегда надо оценивать с учетом командных действий. Сейчас в «Краснодаре» Ари ведет атакующую игру, является ее лидером и самым острым исполнителем. И вчера ничего этого не было явно не потому, что за несколько дней форвард разучился играть в футбол. Условия были совсем другие. Соперник совсем другой. Поэтому критика одного российского бразильца тут неуместна.

А вот всей сборной, ее атакующего звена — очень даже уместна. Вы в курсе, что вчера на поле был Ионов? Ерохин тоже был. Но к нему претензий меньше — он на экваторе первого тайма вроде как стал крайним защитником. О, эта чудная оборона сборной России! А мы все об атаке… Миранчук по своему обыкновению тоже выключился из игры. Пока в клубе и в сборной это разные футболисты. Атака не работала, и форвард ничего не мог сделать.

Но все равно интересно прикинуть, что было бы, сыграй Чалов. Совершенно непонятно, почему Черчесов ему не доверяет. Лучший бомбардир весеннего отрезка — на чемпионат мира не попал. Лучший бомбардир осеннего отрезка — опять не играет. Задумаешься тут: а не пересекался ли молодой нападающий где-то с Денисовым? Тактика, опыт — это все ерунда, отговорки. В ЦСКА Чалов играет в разных схемах, а опыт — Лига чемпионов.

Можно предположить, что Ари больше подходит для игры на контратаках. Вообще, да — несмотря на 32 года, он сохранил — пока — скорость. Но Чалов разве медленнее? Если вы смотрите трансляции матчей чемпионата России, то знаете, что там в конце показывают статистику пробега и максимальную скорость. Чалов стабильно или лучший, или один из лучших — 32−33 км/ч. Есть у него и рывок, и дистанционная скорость, и многое другое.

Интересно, кого Черчесов поставит на матч со Швецией. Там-то, хотя нашу команду и устроит ничья, игра будет более смелой. Что касается перспектив Ари, то они туманны. Вы много знаете возрастных бразильцев, играющих на топ-уровне? Ари через месяц стукнет 33. Это очень много для центрфорварда, тем более для бразильца. Российский паспорт вряд ли что-то изменил.

Сборная России по футболу в товарищеском матче проиграла Германии
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10:28 (мск)© Ньюстюб
Германия 3:0
Первый тайм: 3:0
Россия
15.11.2018, 22:45 матчи: Сборные Red Bull Arena (Zentralstadion)
Главные тренеры
Йоахим Лев Станислав Черчесов
Голы
8′ Лерой Сане (С. Гнабри, Т. Керер)  
25′ Никлас Зюле (А. Рюдигер, Дж. Киммих)  
40′ Серж Гнабри (К. Хаферц, Н. Зюле)  
Составы
Мануэль Нойер (к) 1
Тило Керер 2
Маттиас Гинтер 4
Никлас Зюле 15
Джошуа Киммих 18
70′ Йонас Хектор 3
Нико Шульц 14
60′ Антонио Рюдигер 16
Джонатан Та 17
73′ Серж Гнабри 20
Томас Мюллер 13
77′ Лерой Сане 19
Леон Горецка 6
65′ Тимо Вернер 9
Юлиан Брандт 10
65′ Кай Хаферц 23
Себастьян Руди 21
12 Андрей Лунев
3 Роман Нойштедтер
14 Георгий Джикия
21 Александр Ерохин 64′
8 Юрий Газинский (к)
24 Кирилл Набабкин 78′
5 Андрей Семенов
4 Константин Рауш 73′
13 Федор Кудряшов
26 Арикленес да Силва Ари 55′
9 Антон Заболотный
20 Алексей Ионов 75′
23 Дмитрий Полоз
7 Далер Кузяев 71′
10 Руслан Камболов
15 Алексей Миранчук 61′
18 Антон Миранчук
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 0
8 Угловые 4
6 Фолы 9
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сандро Шерер (Швейцария)
Боковой судья Жан-Ив Вихт (Швейцария)
Боковой судья Беким Зогай (Швейцария)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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