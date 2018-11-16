Ари играл Дзюбу. Бразилец России не помог

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Вызов Ари в национальную команду поняли далеко не все. И дело вовсе не в национальности и натурализации. А в том, что нападающий уже в предпенсионном возрасте, нестабилен, продуктом нашей футбольной системы не является. Очень сложно понять логику там, где ее нет: для клубов — лимит на легионеров, для сборной — иностранцы с паспортом. Однако ситуация на этой позиции сейчас непростая: один лечится, другой не в форме, третий сидит в тюрьме.

Станислав Черчесов поставил Ари в стартовый состав, и это понять можно: поскольку все равно на поле экспериментальный состав, хуже не будет. Новичок сборной играл чистого нападающего, поддержку ему оказывал Алексей Миранчук, который, однако, опускался глубже, был оттянутым форвардом. На 18-й минуте после подачи Рауша Ари скинул мяч Ионову — получилось здорово, опасно. Но больше в этом матче не получилось ничего.

Главная проблема Ари лежит на поверхности — он не сыгран с партнерами. Следствием этого стали, например, два офсайда на первых минутах. Чтобы здорово играть на линии офсайда, надо чувствовать, понимать партнеров — когда пойдет пас и, соответственно, надо будет совершить рывок. А поскольку сборная России играла вторым номером, в основном на контратаках, этот инструмент — игра на линии офсайда — был очень важным.

Ари боролся, неплохо двигался. Когда получал мяч, скидывал его партнерам; правда, это было редко и хватало брака. Несколько раз бразилец зацепился за мяч; он вообще играл Дзюбу, то есть пытался: зацепиться, скинуть, разогнать атаку. Но дело даже не в том, что у этого нападающего совсем другой функционал, а в том, что атакующая игра у сборной в первом тайме не получалась вообще. Германия полностью контролировала ситуацию.

Это важный момент: выступление центрального нападающего, тем более новобранца, всегда надо оценивать с учетом командных действий. Сейчас в «Краснодаре» Ари ведет атакующую игру, является ее лидером и самым острым исполнителем. И вчера ничего этого не было явно не потому, что за несколько дней форвард разучился играть в футбол. Условия были совсем другие. Соперник совсем другой. Поэтому критика одного российского бразильца тут неуместна.

А вот всей сборной, ее атакующего звена — очень даже уместна. Вы в курсе, что вчера на поле был Ионов? Ерохин тоже был. Но к нему претензий меньше — он на экваторе первого тайма вроде как стал крайним защитником. О, эта чудная оборона сборной России! А мы все об атаке… Миранчук по своему обыкновению тоже выключился из игры. Пока в клубе и в сборной это разные футболисты. Атака не работала, и форвард ничего не мог сделать.

Но все равно интересно прикинуть, что было бы, сыграй Чалов. Совершенно непонятно, почему Черчесов ему не доверяет. Лучший бомбардир весеннего отрезка — на чемпионат мира не попал. Лучший бомбардир осеннего отрезка — опять не играет. Задумаешься тут: а не пересекался ли молодой нападающий где-то с Денисовым? Тактика, опыт — это все ерунда, отговорки. В ЦСКА Чалов играет в разных схемах, а опыт — Лига чемпионов.

Можно предположить, что Ари больше подходит для игры на контратаках. Вообще, да — несмотря на 32 года, он сохранил — пока — скорость. Но Чалов разве медленнее? Если вы смотрите трансляции матчей чемпионата России, то знаете, что там в конце показывают статистику пробега и максимальную скорость. Чалов стабильно или лучший, или один из лучших — 32−33 км/ч. Есть у него и рывок, и дистанционная скорость, и многое другое.