Рамос из-за повреждения покинул расположение сборной Испании
Защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамос не поможет национальной команде в предстоящем товарищеском матче с Боснией и Герцеговиной, сообщает
Защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамос не поможет национальной команде в предстоящем товарищеском матче с Боснией и Герцеговиной, сообщает
32-летний футболист испытывал дискомфорт в приводящей мышце во время встречи с Хорватией в Лиге наций (2:3), которая прошла накануне, 15 ноября. Рамос покинул расположение сборной и вернулся в Мадрид. Уточняется, что решение по защитнику было принято в качестве меры предосторожности, а степень тяжести его повреждения пока неясна.
Матч Испания — Босния и Герцеговина состоится 18 ноября на стадионе «Гран Канария» в
Испания после поражения от Хорватии