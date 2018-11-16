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13:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Рамос из-за повреждения покинул расположение сборной Испании

Защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамос не поможет национальной команде в предстоящем товарищеском матче с Боснией и Герцеговиной, сообщает пресс-служба испанцев в «Твиттере».

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32-летний футболист испытывал дискомфорт в приводящей мышце во время встречи с Хорватией в Лиге наций (2:3), которая прошла накануне, 15 ноября. Рамос покинул расположение сборной и вернулся в Мадрид. Уточняется, что решение по защитнику было принято в качестве меры предосторожности, а степень тяжести его повреждения пока неясна.

Матч Испания — Босния и Герцеговина состоится 18 ноября на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмасе. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Испания после поражения от Хорватии по-прежнему возглавляет четвёртую группу лиги A, опережая хорватов и англичан на два очка.

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