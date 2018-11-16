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14:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Бородюк: Ари был отрезан от полузащиты

Бывший тренер сборной России, олимпийский чемпион-1988, семь сезонов отыгравший в бундеслиге за «Шальке», «Фрайбург» и «Ганновер», — о разгроме в Лейпциге.

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— Главный вывод по итогам матча?

— После провала на чемпионате мира Йоахим Лев радикально обновил линию атаки, сделал ставку на скоростных футболистов. И это себя оправдало. С первых же минут Германия предложила такой темп, что наши вообще никуда не успевали. Теряли мяч, проигрывали единоборства, уступали во всех компонентах.

— Отсюда и три мяча в ворота Лунева?

— Естественно. Очень сложно противостоять команде, которая играет на высоких скоростях. К ним наши футболисты просто не привыкли. Что наглядно показывают и матчи Лиги чемпионов.

— Мостовой первый тайм в исполнении российской сборной назвал катастрофой.

— Ну, не будем забывать, что у нас из-за травм выпала почти вся полузащита — Головин, Черышев и Зобнин. В последнее время именно на этих ребятах держалась средняя линия. К сожалению, равноценной замены им не нашлось. Конечно, не хватало и Дзюбы с Мариу Фернандесом.

— Если б вышли в сильнейшем составе, 0:3 не случилось бы?

— Не факт. Что мы увидели на чемпионате мира? Все наши футболисты были в оптимальном физическом состоянии. Поэтому и назад отходить успевали, и в контратаки выбегали, даже играя вторым номером. Давали объем за счет скоростной выносливости. А сейчас две-три позиции вылетело — и сразу проблемы. На таком уровне ошибок не прощают.

— Выходить против Германии с двумя центральными защитниками — авантюра?

— Дело-то не в тактике. Мы еще до перерыва перестроились, в центр к Джикии и Нойштедтеру сдвинулся Набабкин. Но это по большому счету ничего не изменило. Тяжело играть, когда такой прессинг. Мы даже подумать не успевали! Получали мяч — немцы тут же накрывали. Они все делали быстрее на долю секунды. Вот вам разница между чемпионатом России и бундеслигой, где совершенно другие скорости.

— Печально.

— Недавно я побывал в академии «Шальке», видел, что там огромное внимание уделяют развитию скоростно-силовой выносливости у мальчишек. Хотя скорость — врожденное качество. Либо дано, либо нет. Это технике обучить можно.

— Или тактике.

— Да. Возьмем сборную Франции. Там все завязано на атлетизме и компактном расположении игроков. Германия же сделала выводы из поражений на чемпионате мира, где Мюллер, Озил, Хуммельс замедляли игру. Теперь в составе ребята быстрые, молодые — Сане, Гнабри, Вернер. Посмотрите, как они открываются! Как прессингуют защитников! Совсем другой футбол!

— Хоть что-то нашей сборной можно занести в плюс?

— Важно, что команда научилась в разгар матча оперативно перестраиваться, менять тактическую схему. Да и выглядели после перерыва получше. Правда, надо учитывать, что немцы уже сбавили обороты, явно думали о следующем матче. Вот такой темп нас устраивал. А за первый тайм ни одного удара по воротам не нанесли! Что ж, для нашей сборной это хороший урок. Мы ведь к чемпионату мира целенаправленно готовились полтора месяца, все игроки находились в прекрасной физической форме. Сейчас они в разных кондициях, приезжают в сборную на пять дней. За это время трудно что-то изменить. Но других вариантов нет. Надо подстраиваться.

— Как оцениваете дебют Ари?

— Старался, но немцы ничего не позволили ему сделать. Даже за мяч толком зацепиться не мог. Впрочем, не стоит вешать на парня всех собак. Он же фактически оказался отрезан от полузащиты. В первом тайме мы полностью отдали территорию, сели глубоко, к воротам Нойера почти не приближались. Ну и как Ари пробиться в одиночку? Скорости у него нет, любит принять мяч, с кем-то обыграться. А здесь поддержки не было.

— Вы понимаете, почему вышел Ари, а не Чалов?

— Мы не знаем, чем руководствовался Черчесов. Сложно обсуждать выбор тренерского штаба, когда ты не в команде. Возможно, в пользу Ари сыграло то, что он более опытный игрок.

— Ари-то нужен сборной? В декабре ему стукнет 33.

— Ну и что. В чемпионате играет неплохо, регулярно забивает. А у нас с атакой сейчас проблемы. Дзюба травмирован, Смолов пока не в форме… Так почему бы не вызвать человека, у которого теперь российский паспорт?

— Впереди матч со шведами. Тревожно?

— Швеция — не Германия, там таких скоростных футболистов нет. К тому же наша команда научилась играть на результат. Уверен, в Стокгольме игроки сделают все, чтоб удачно завершить сезон для сборной и порадовать болельщиков. Желаю ребятам удачи.

Германия 3:0
Первый тайм: 3:0
Россия
15.11.2018, 22:45 Зрители: 35288 матчи: Сборные Red Bull Arena (Zentralstadion)
Главные тренеры
Йоахим Лев Станислав Черчесов
Голы
8′ Лерой Сане (С. Гнабри, Т. Керер)  
25′ Никлас Зюле (А. Рюдигер, Дж. Киммих)  
40′ Серж Гнабри (К. Хаферц, Н. Зюле)  
Составы
Мануэль Нойер (к) 1
Тило Керер 2
Маттиас Гинтер 4
Никлас Зюле 15
Джошуа Киммих 18
70′ Йонас Хектор 3
Нико Шульц 14
61′ Антонио Рюдигер 16
Джонатан Та 17
73′ Серж Гнабри 20
Томас Мюллер 13
78′ Лерой Сане 19
Леон Горецка 6
65′ Тимо Вернер 9
Юлиан Брандт 10
65′ Кай Хаферц 23
Себастьян Руди 21
12 Андрей Лунев
3 Роман Нойштедтер
14 Георгий Джикия
21 Александр Ерохин 64′
8 Юрий Газинский (к)
24 Кирилл Набабкин 78′
5 Андрей Семенов
4 Константин Рауш 73′
13 Федор Кудряшов
26 Арикленес да Силва Ари 55′
9 Антон Заболотный
20 Алексей Ионов 75′
23 Дмитрий Полоз
7 Далер Кузяев 71′
10 Руслан Камболов
15 Алексей Миранчук 61′
18 Антон Миранчук
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 0
8 Угловые 4
6 Фолы 9
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сандро Шерер (Швейцария)
Боковой судья Жан-Ив Вихт (Швейцария)
Боковой судья Беким Зогай (Швейцария)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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