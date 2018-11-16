Александр Бородюк: Ари был отрезан от полузащиты
Бывший тренер сборной России, олимпийский чемпион-1988, семь сезонов отыгравший в бундеслиге за «Шальке», «Фрайбург» и «Ганновер», — о разгроме в Лейпциге.
Бывший тренер сборной России, олимпийский чемпион-1988, семь сезонов отыгравший в бундеслиге за «Шальке», «Фрайбург» и «Ганновер», — о разгроме в Лейпциге.
— Главный вывод по итогам матча?
— После провала на чемпионате мира Йоахим Лев радикально обновил линию атаки, сделал ставку на скоростных футболистов. И это себя оправдало. С первых же минут Германия предложила такой темп, что наши вообще никуда не успевали. Теряли мяч, проигрывали единоборства, уступали во всех компонентах.
— Отсюда и три мяча в ворота Лунева?
— Естественно. Очень сложно противостоять команде, которая играет на высоких скоростях. К ним наши футболисты просто не привыкли. Что наглядно показывают и матчи Лиги чемпионов.
— Мостовой первый тайм в исполнении российской сборной назвал катастрофой.
— Ну, не будем забывать, что у нас
— Если б вышли в сильнейшем составе, 0:3 не случилось бы?
— Не факт. Что мы увидели на чемпионате мира? Все наши футболисты были в оптимальном физическом состоянии. Поэтому и назад отходить успевали, и в контратаки выбегали, даже играя вторым номером. Давали объем за счет скоростной выносливости. А сейчас
— Выходить против Германии с двумя центральными защитниками — авантюра?
—
— Печально.
— Недавно я побывал в академии «Шальке», видел, что там огромное внимание уделяют развитию
— Или тактике.
— Да. Возьмем сборную Франции. Там все завязано на атлетизме и компактном расположении игроков. Германия же сделала выводы из поражений на чемпионате мира, где Мюллер, Озил, Хуммельс замедляли игру. Теперь в составе ребята быстрые, молодые — Сане, Гнабри, Вернер. Посмотрите, как они открываются! Как прессингуют защитников! Совсем другой футбол!
— Хоть
— Важно, что команда научилась в разгар матча оперативно перестраиваться, менять тактическую схему. Да и выглядели после перерыва получше. Правда, надо учитывать, что немцы уже сбавили обороты, явно думали о следующем матче. Вот такой темп нас устраивал. А за первый тайм ни одного удара по воротам не нанесли! Что ж, для нашей сборной это хороший урок. Мы ведь к чемпионату мира целенаправленно готовились полтора месяца, все игроки находились в прекрасной физической форме. Сейчас они в разных кондициях, приезжают в сборную на пять дней. За это время трудно
— Как оцениваете дебют Ари?
— Старался, но немцы ничего не позволили ему сделать. Даже за мяч толком зацепиться не мог. Впрочем, не стоит вешать на парня всех собак. Он же фактически оказался отрезан от полузащиты. В первом тайме мы полностью отдали территорию, сели глубоко, к воротам Нойера почти не приближались. Ну и как Ари пробиться в одиночку? Скорости у него нет, любит принять мяч, с
— Вы понимаете, почему вышел Ари, а не Чалов?
— Мы не знаем, чем руководствовался Черчесов. Сложно обсуждать выбор тренерского штаба, когда ты не в команде. Возможно, в пользу Ари сыграло то, что он более опытный игрок.
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— Ну и что. В чемпионате играет неплохо, регулярно забивает. А у нас с атакой сейчас проблемы. Дзюба травмирован, Смолов пока не в форме… Так почему бы не вызвать человека, у которого теперь российский паспорт?
— Впереди матч со шведами. Тревожно?
— Швеция — не Германия, там таких скоростных футболистов нет. К тому же наша команда научилась играть на результат. Уверен, в Стокгольме игроки сделают все, чтоб удачно завершить сезон для сборной и порадовать болельщиков. Желаю ребятам удачи.
|Йоахим Лев
|Станислав Черчесов
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|13
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|0
|8
|Угловые
|4
|6
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сандро Шерер (Швейцария)
|Боковой судья
|Жан-Ив Вихт (Швейцария)
|Боковой судья
|Беким Зогай (Швейцария)