Александр Бородюк: Ари был отрезан от полузащиты

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— Главный вывод по итогам матча?

— После провала на чемпионате мира Йоахим Лев радикально обновил линию атаки, сделал ставку на скоростных футболистов. И это себя оправдало. С первых же минут Германия предложила такой темп, что наши вообще никуда не успевали. Теряли мяч, проигрывали единоборства, уступали во всех компонентах.

— Отсюда и три мяча в ворота Лунева?

— Естественно. Очень сложно противостоять команде, которая играет на высоких скоростях. К ним наши футболисты просто не привыкли. Что наглядно показывают и матчи Лиги чемпионов.

— Мостовой первый тайм в исполнении российской сборной назвал катастрофой.

— Ну, не будем забывать, что у нас из-за травм выпала почти вся полузащита — Головин, Черышев и Зобнин. В последнее время именно на этих ребятах держалась средняя линия. К сожалению, равноценной замены им не нашлось. Конечно, не хватало и Дзюбы с Мариу Фернандесом.

— Если б вышли в сильнейшем составе, 0:3 не случилось бы?

— Не факт. Что мы увидели на чемпионате мира? Все наши футболисты были в оптимальном физическом состоянии. Поэтому и назад отходить успевали, и в контратаки выбегали, даже играя вторым номером. Давали объем за счет скоростной выносливости. А сейчас две-три позиции вылетело — и сразу проблемы. На таком уровне ошибок не прощают.

— Выходить против Германии с двумя центральными защитниками — авантюра?

— Дело-то не в тактике. Мы еще до перерыва перестроились, в центр к Джикии и Нойштедтеру сдвинулся Набабкин. Но это по большому счету ничего не изменило. Тяжело играть, когда такой прессинг. Мы даже подумать не успевали! Получали мяч — немцы тут же накрывали. Они все делали быстрее на долю секунды. Вот вам разница между чемпионатом России и бундеслигой, где совершенно другие скорости.

— Печально.

— Недавно я побывал в академии «Шальке», видел, что там огромное внимание уделяют развитию скоростно-силовой выносливости у мальчишек. Хотя скорость — врожденное качество. Либо дано, либо нет. Это технике обучить можно.

— Или тактике.

— Да. Возьмем сборную Франции. Там все завязано на атлетизме и компактном расположении игроков. Германия же сделала выводы из поражений на чемпионате мира, где Мюллер, Озил, Хуммельс замедляли игру. Теперь в составе ребята быстрые, молодые — Сане, Гнабри, Вернер. Посмотрите, как они открываются! Как прессингуют защитников! Совсем другой футбол!

— Хоть что-то нашей сборной можно занести в плюс?

— Важно, что команда научилась в разгар матча оперативно перестраиваться, менять тактическую схему. Да и выглядели после перерыва получше. Правда, надо учитывать, что немцы уже сбавили обороты, явно думали о следующем матче. Вот такой темп нас устраивал. А за первый тайм ни одного удара по воротам не нанесли! Что ж, для нашей сборной это хороший урок. Мы ведь к чемпионату мира целенаправленно готовились полтора месяца, все игроки находились в прекрасной физической форме. Сейчас они в разных кондициях, приезжают в сборную на пять дней. За это время трудно что-то изменить. Но других вариантов нет. Надо подстраиваться.

— Как оцениваете дебют Ари?

— Старался, но немцы ничего не позволили ему сделать. Даже за мяч толком зацепиться не мог. Впрочем, не стоит вешать на парня всех собак. Он же фактически оказался отрезан от полузащиты. В первом тайме мы полностью отдали территорию, сели глубоко, к воротам Нойера почти не приближались. Ну и как Ари пробиться в одиночку? Скорости у него нет, любит принять мяч, с кем-то обыграться. А здесь поддержки не было.

— Вы понимаете, почему вышел Ари, а не Чалов?

— Мы не знаем, чем руководствовался Черчесов. Сложно обсуждать выбор тренерского штаба, когда ты не в команде. Возможно, в пользу Ари сыграло то, что он более опытный игрок.

— Ари-то нужен сборной? В декабре ему стукнет 33.

— Ну и что. В чемпионате играет неплохо, регулярно забивает. А у нас с атакой сейчас проблемы. Дзюба травмирован, Смолов пока не в форме… Так почему бы не вызвать человека, у которого теперь российский паспорт?

— Впереди матч со шведами. Тревожно?