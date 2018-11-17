Гол Салаха на 90-й минуте принёс победу Египту в матче отбора Кубка Африки
В матче пятого тура группового этапа отборочного турнира Кубка африканских наций сборная Египта на своём поле обыграла Тунис со счётом 3:2.
В матче пятого тура группового этапа отборочного турнира Кубка африканских наций сборная Египта на своём поле обыграла Тунис со счётом 3:2.
В начале встречи счёт открыл полузащитник гостей Наим Слити, но в середине первого тайма положение уравнял Трезеге. Во второй тайме египтян вывел вперёд Ахмед
Благодаря этой победе Египет обогнал Тунис в турнирной таблице. У обеих команд по 12 очков, и они обеспечили себе попадание в финальную стадию турнира. В этой группе выступают также сборные Свазиленда и Нигера, набравшие по одному очку. В следующем туре Египет на выезде сыграет с Нигером. Матч состоится 22 марта 2019 года.