Гол Салаха на 90-й минуте принёс победу Египту в матче отбора Кубка Африки

В начале встречи счёт открыл полузащитник гостей Наим Слити, но в середине первого тайма положение уравнял Трезеге. Во второй тайме египтян вывел вперёд Ахмед Эль-Мохамади, но вскоре Слити восстановил равновесие. Победу Египту на 90-й минуте принёс форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Благодаря этой победе Египет обогнал Тунис в турнирной таблице. У обеих команд по 12 очков, и они обеспечили себе попадание в финальную стадию турнира. В этой группе выступают также сборные Свазиленда и Нигера, набравшие по одному очку. В следующем туре Египет на выезде сыграет с Нигером. Матч состоится 22 марта 2019 года.