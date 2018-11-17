Зачем сборной России нужен Ари? Дайте дорогу Чалову!

Источник: Спорт-Экспресс

Сразу оговорюсь — после выдающегося выступления сборной России на домашнем чемпионате мира ее главный тренер имеет право на все. Или почти на все. Но это ведь не значит, что мы не станем обсуждать некоторые решения штаба национальной команды.

Так вот я не понимаю, почему в четверг пусть ничего не решавшую с турнирной точки зрения, но статусную, пусть и товарищескую, встречу с Германией с первых минут начал нападающий Ари. И дело тут даже не в натурализации. И не в том, что свои 55 минут новый русский бразилец провел отвратительно — в конце концов, плохой день может случиться у каждого. Дело в возрасте форварда — лично я не вижу у него перспектив в сборной вдолгую.

Фоторепортаж Сборная России крупно проиграла команде Германии

Смотрите сами: 11 декабря Ари исполнится 33 года. На момент начала финального турнира Евро-2020 футболисту будет уже 34,5, к старту ЧМ-2022 — 36,5. Возможно ли давать результат на высочайшем уровне при таких паспортных данных? Да — если ты Криштиану Роналду, который в свои 33 представляет из себя настоящего атлета, не потерявшего ни резкость, ни скорость, ни умения вести жесткие единоборства с защитниками.

Ари — не Криштиану. Ни по антропометрии, ни по стилю игры, ни, конечно, по классу. Российский бразилец даже в более молодые годы не выделялся взрывной манерой, у него другие козыри — грамотный выбор позиции, умение вовремя открыться, выйти на ударную позицию за счет техники, а не стремительного рывка. Хватит ли этого, чтобы достойно представлять страну на крупнейших футбольных соревнованиях через два и четыре года с учетом того, что Ари наверняка еще больше потеряет в резкости? Мой ответ — нет.

Я не понимаю, почему, когда стало понятно, что матч с немцами Ари проваливает, его заменил Заболотный, а не Чалов. Вероятно, Черчесов исходил из того, что против Швеции в Лиге наций в будущий вторник он видит схему с форвардом-столбом на острие. Этому критерию Антон действительно отвечает лучше Федора. Но, с другой стороны, возможности зенитовца главному тренеру уже отлично известны — против Германии Заболотный провел свою восьмую игру за сборную, его в Сольне можно было бы ставить «с листа». А вот для армейца встреча с топ-соперником стала бы и отличной проверкой, и хорошим опытом, который не получишь ни на одной тренировке. Теперь же, случись, не дай Бог, форс-мажор в атаке, связанный с новыми травмами, против скандинавов Чалов выйдет необстрелянным совсем — от слова «совершенно».

Еще не понимаю, почему бы в условиях, когда обострилось повреждение у Дзюбы, а Кокорин полирует нары в СИЗО, не просмотреть на перспективу 24-летнего Андрея Панюкова из «Урала» (4 гола в 10 официальных матчах сезона-2018/19) или 19-летнего Магомед-Шапи Сулейманова из «Краснодара» (7 голов в 23 встречах: 3 мяча в РПЛ, 1 в Лиге Европы и еще 3 — в Олимп-ФНЛ в составе второй команды «быков»). Рано? Для серьезной зарубы возможно. Но для чего еще нужны контрольные игры, как не для контроля за резервом в том числе?

Также не могу понять, почему в сборной «забыли» о восстановившемся от травмы и дважды выходившем в ноябре за «Локомотив» Федоре Смолове. Да, он наверняка еще не набрал оптимальные кондиции, но раз уж возникли проблемы с форвардами, то самое время вспомнить о одном из самых талантливых нападающих страны. И, кстати, таким вызовом поддержать его после неудачи на ЧМ-2018. Подобный шаг мог бы помочь Федору и психологически, что, безусловно, пошло бы на пользу национальной команде, которой нужен Смолов лучших образцов.

Футбол Лига наций B 2018/2019 20.11.2018, 22:45 Швеция - Россия -

Если рассматривать вопрос шире, не ограничиваясь фигурой одного Ари, то я вообще не понимаю нашего повального увлечения футбольной натурализацией в последние годы. Была беда с правым защитником — и мы заполучили одного из лучших исполнителей в мире на этой позиции Мариу Фернандеса. Но кого-то есть внятное объяснение, чем Беленов или Максименко хуже Гильерме в роли второго-третьего голкипера? В стране такой дикий дефицит защитников, что национальную команду невозможно представить без Рауша и Нойштедтера? Ну ведь справились же как-то без «немцев» на чемпионате мира.

Я не к тому, что вратарь «Локо», защитники «Динамо» и «Фенербахче» плохи и не достойны носить футболку с двуглавым орлом на груди. А все к тому же, что все трое уже ветераны по меркам большого спорта — Гильерме в декабре исполнится 33 года, Раушу 28 лет, Нойштедтеру 30. И, значит, невольно перекрывают дорогу кому-то из молодых.

Футбол жесток, здесь часто режут мясо по-живому, расставаясь с постаревшими звездами. Сборной это тоже касается. Забывать об этом нельзя.