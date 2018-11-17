Сборная Аргентины по футболу одержала победу над командой Мексики в товарищеском матче

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В составе аргентинцев единственный гол на своей счет записал защитник испанского «Вильярреала» Рамиро Мори, отметившийся на 44-й минуте встречи с передачи нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы. В концовке второй половины матча защитник мексиканцев Исаак Брисуэла (83) отправил мяч в собственные ворота.

Для команд встреча стала 30-й в очном противостоянии. В 14 матчах победу одерживали аргентинцы, в четырех — мексиканцы, еще 12 игр завершились вничью. Сборные Мексики и Аргентины 20 ноября проведут еще один товарищеский матч. Он состоится в аргентинской провинции Мендоса и пройдет на стадионе «Мальвинас Архентинас».