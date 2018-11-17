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10:13 (мск), источник: ТАСС

Сборная Аргентины по футболу одержала победу над командой Мексики в товарищеском матче

ТАСС, 17 ноября. Футболисты сборной Аргентины обыграли команду Мексики со счетом 2:0 в товарищеском матче. Встреча прошла в Кордове на стадионе имени Марио Кемпеса.

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Источник: Reuters

В составе аргентинцев единственный гол на своей счет записал защитник испанского «Вильярреала» Рамиро Мори, отметившийся на 44-й минуте встречи с передачи нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы. В концовке второй половины матча защитник мексиканцев Исаак Брисуэла (83) отправил мяч в собственные ворота.

Для команд встреча стала 30-й в очном противостоянии. В 14 матчах победу одерживали аргентинцы, в четырех — мексиканцы, еще 12 игр завершились вничью. Сборные Мексики и Аргентины 20 ноября проведут еще один товарищеский матч. Он состоится в аргентинской провинции Мендоса и пройдет на стадионе «Мальвинас Архентинас».

В другом матче, проводившемся в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли», сборная Бразилии с минимальным счетом обыграла команду Уругвая — 1:0. Единственный мяч на 76-й минуте забил Неймар, реализовавший пенальти.

Аргентина 2:0
Первый тайм: 1:0
Мексика
17.11.2018, 03:00 матчи: Сборные Olimpico de Cordoba (Mario Alberto Kempes)
Главные тренеры
Лионель Скалони Рикардо Ферретти
Голы
44′ Рамиро Фунес Мори  
83′ Исаак Брисуэла  
Составы
Агустин Марчесин 13
Николас Тальяфико 3
Рамиро Фунес Мори 13
Ренсо Саравия 26
Хуан Фойт 29
89′ Маркос Акунья 8
Эрик Ламела 22
88′ Леандро Паредес 5
Гастон Хименес 27
67′ Джовани Ло Сельсо 20
Максимилиано Меса 14
24′ 46′ Анхель Корреа 11
Родриго де Пауль 16
57′ Лаутаро Мартинес 18
Мауро Икарди 9
72′ Пауло Дибала 21
Франко Васкес 25
13 Гильермо Очоа
2 Нестор Араухо
5 Диего Рейес
16 Хавьер Гуэмес
9 Рауль Хименес
7 Луис Родригес Аланис 46′
15 Хулио Сесар Домингес
3 Эрик Гутьеррес 74′
21 Роберто Альварадо
19 Мигель Лаюн 79′
11 Исаак Брисуэла
23 Хесус Гальярдо 46′
25 Херардо Артеага
8 Марко Фабиан 46′ 19′
6 Виктор Гусман
10 Алан Пулидо 46′
14 Анхель Сальдивар
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 4
3 Удары в створ 1
4 Угловые 1
20 Фолы 16
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Эстебан Остохич (Уругвай)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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