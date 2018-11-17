Коста-Рика одержала первую победу за 10 матчей, обыграв Чили

К 64-й минуте костариканцы вели со счётом 3:0 — дубль оформил Кендаль Уостон, ещё один гол забил Рональд Матаррита. В оставшееся время чилийцы сократили отставание до минимума благодаря точным ударам Себастьяна Вегаса и Алексиса Санчеса. Кроме того, игрок «Манчестер Юнайтед» не реализовал пенальти на 82-й минуте.
Сборная Коста-Рики одержала первую победу за 10 матчей, последний раз она выигрывала в начале июня этого года.
В параллельной встрече сборная Гондураса одержала домашнюю победу в товарищеском матче с национальной командой Панамы. Единственный гол на 75-й минуте забил Энтони Лосано, реализовав пенальти.