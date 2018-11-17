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11:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Коста-Рика одержала первую победу за 10 матчей, обыграв Чили

Сборная Коста-Рики одержала выездную победу в товарищеском матче с национальной командой Чили — 3:2.

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К 64-й минуте костариканцы вели со счётом 3:0 — дубль оформил Кендаль Уостон, ещё один гол забил Рональд Матаррита. В оставшееся время чилийцы сократили отставание до минимума благодаря точным ударам Себастьяна Вегаса и Алексиса Санчеса. Кроме того, игрок «Манчестер Юнайтед» не реализовал пенальти на 82-й минуте.

Сборная Коста-Рики одержала первую победу за 10 матчей, последний раз она выигрывала в начале июня этого года.

В параллельной встрече сборная Гондураса одержала домашнюю победу в товарищеском матче с национальной командой Панамы. Единственный гол на 75-й минуте забил Энтони Лосано, реализовав пенальти.

Чили 2:3
Первый тайм: 0:1
Коста-Рика
17.11.2018, 03:15 матчи: Сборные El Teniente
Главные тренеры
Рейнальдо Руэда Густаво Матосас
Голы
70′ Себастьян Вегас  
90′ Алексис Санчес  
  Кендалл Уостон 36′
  Кендалл Уостон 59′
22 Рональд Матаррита 64′
Нереализованные пенальти
82′ А. Санчес  
Составы
Джонни Эррера 23
90+5′ Гильермо Марипан 6
85′ Гари Медель 17
Артуро Видаль 8
Эрик Пульгар 13
Алексис Санчес 7
39′ Энцо Роко 3
88′ Лоренсо Рейес 21
52′ 75′ Маурисио Исла 4
Анхело Сагаль 18
75′ Себастьян Вегас 20
Маркос Боладос 19
46′ Жуниор Фернандес 11
Оскар Опасо 2
65′ Эстебан Паредес 22
Николас Кастильо 9
1 Эстебан Альварадо
3 Джанкарло Гонсалес 61′
15 Франсиско Кальво
19 Кендалл Уостон 81′
5 Сельсо Борхес
4 Ян Смит 88′
2 Йостин Салинас
22 Рональд Матаррита 83′
8 Джозеф Мора
10 Брайан Руис 70′
14 Хосе Мигель Куберо
13 Аллан Крус 84′
20 Дилан Флорес
9 Хонатан Макдональд 76′
11 Майрон Джордж
12 Джоэл Кэмпбелл 83′
17 Рэндалл Леаль
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 3
5 Угловые 4
16 Фолы 16
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Херман Дельфино (Аргентина)
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