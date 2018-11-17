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14:28 (мск), источник: Советский спорт

Салах извинился перед девочкой, которая просила его забить, чтобы пойти делать домашнее задание

Форвард забил в ворота Туниса только на последней минуте.

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Источник: Reuters

Форвард сборной Египта Мохамед Салах обратился в твиттере к юной болельщице «фараонов», которая во время матча квалификации Кубка африканских наций с Тунисом (3:2) попросила игрока забить, чтобы ей успеть сделать домашнее задание.

Девочка написала на плакате: Салах, пожалуйста, забей. Я хочу домой. Мне нужно делать домашнее задание.

26-летний нападающий отреагировал на просьбу в твиттере: Я действительно старался отпустить тебя домой. Прошу прощения, что заставил тебя ждать до последней минуты. Надеюсь, твой учитель завтра поймет ситуацию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Салах принес команде победу, забив на последней минуте.

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