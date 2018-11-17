Салах извинился перед девочкой, которая просила его забить, чтобы пойти делать домашнее задание

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Форвард сборной Египта Мохамед Салах обратился в твиттере к юной болельщице «фараонов», которая во время матча квалификации Кубка африканских наций с Тунисом (3:2) попросила игрока забить, чтобы ей успеть сделать домашнее задание.

Девочка написала на плакате: Салах, пожалуйста, забей. Я хочу домой. Мне нужно делать домашнее задание.

26-летний нападающий отреагировал на просьбу в твиттере: Я действительно старался отпустить тебя домой. Прошу прощения, что заставил тебя ждать до последней минуты. Надеюсь, твой учитель завтра поймет ситуацию.