Пять футболистов сборной Италии не сыграют в товарищеском матче с США
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини после матча с Португалией (0:0) в 5-м туре группового этапа Лиги наций отпустил из команды пятерых футболистов.
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини после матча с Португалией (0:0) в 5-м туре группового этапа Лиги наций отпустил из команды пятерых футболистов.
Они не примут участия в товарищеском матче с национальной командой США, который состоится 20 ноября.
По информации Football Italia, расположение команды покинули Джорджо Кьеллини, Алессандро Флоренци, Жоржиньо, Лоренцо Инсинье и Чиро Иммобиле.
После трёх матчей на счету португальцев семь очков. Италия, в активе которой пять очков, обеспечила себе место в лиге A. Понижение в классе получит сборная Польши, которая вылетела в лигу B, проиграв итальянцам во время предыдущего перерыва на международные матчи.
Матч Италия — США пройдёт в Генке (Бельгия) на стадионе «Луминус Арена — Кристал Арена» и начнётся в 22:45 мск.