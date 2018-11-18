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08:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Пять футболистов сборной Италии не сыграют в товарищеском матче с США

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини после матча с Португалией (0:0) в 5-м туре группового этапа Лиги наций отпустил из команды пятерых футболистов.

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Они не примут участия в товарищеском матче с национальной командой США, который состоится 20 ноября.

По информации Football Italia, расположение команды покинули Джорджо Кьеллини, Алессандро Флоренци, Жоржиньо, Лоренцо Инсинье и Чиро Иммобиле.

После трёх матчей на счету португальцев семь очков. Италия, в активе которой пять очков, обеспечила себе место в лиге A. Понижение в классе получит сборная Польши, которая вылетела в лигу B, проиграв итальянцам во время предыдущего перерыва на международные матчи.

Матч Италия — США пройдёт в Генке (Бельгия) на стадионе «Луминус Арена — Кристал Арена» и начнётся в 22:45 мск.

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