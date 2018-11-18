Пять футболистов сборной Италии не сыграют в товарищеском матче с США

Они не примут участия в товарищеском матче с национальной командой США, который состоится 20 ноября.

После трёх матчей на счету португальцев семь очков. Италия, в активе которой пять очков, обеспечила себе место в лиге A. Понижение в классе получит сборная Польши, которая вылетела в лигу B, проиграв итальянцам во время предыдущего перерыва на международные матчи.