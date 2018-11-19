Футболисты сборной Испании переиграли боснийцев в товарищеском матче
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Футболисты сборной Испании на своем поле переиграли команду Боснии и Герцеговины в товарищеском матче.
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Футболисты сборной Испании на своем поле переиграли команду Боснии и Герцеговины в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в воскресенье в
Сборная Испании ранее в воскресенье лишилась шансов выйти в финальную стадию Лиги наций УЕФА, уступив в борьбе за первое место в группе команде Англии, обыгравшей дома хорватов со счетом 2:1.
Команда Боснии и Герцеговины по итогам группового этапа Лиги наций получила повышение в классе до лиги А и будет бороться за путевку на Евро-2020.
|Испания
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1:0
Первый тайм: 0:0
|Босния и Герцеговина
|Энрике Луис
|Роберт Просинечки
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|2
|5
|Удары в створ
|1
|11
|Угловые
|1
|11
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Карлуш Шистра (Португалия)