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01:04 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты сборной Испании переиграли боснийцев в товарищеском матче

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Футболисты сборной Испании на своем поле переиграли команду Боснии и Герцеговины в товарищеском матче.

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Источник: AFP 2018

Встреча, прошедшая в воскресенье в Лас-Пальмасе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил Браис Мендес на 78-й минуте.

Сборная Испании ранее в воскресенье лишилась шансов выйти в финальную стадию Лиги наций УЕФА, уступив в борьбе за первое место в группе команде Англии, обыгравшей дома хорватов со счетом 2:1.

Команда Боснии и Герцеговины по итогам группового этапа Лиги наций получила повышение в классе до лиги А и будет бороться за путевку на Евро-2020.

Испания 1:0
Первый тайм: 0:0
Босния и Герцеговина
18.11.2018, 22:45 матчи: Сборные Gran Canaria
Главные тренеры
Энрике Луис Роберт Просинечки
Голы
78′ Брайс Мендес  
Составы
Диего Льоренте 2
21′ Хосе Гайя 3
Марио Эрмосо 12
Марко Асенсио 10
Родриго Эрнандес 16
Франсиско Роман Иско 22
75′ Кепа Аррисабалага 13
Пау Лопес 23
51′ Хонатан Хонни Кастро 19
Сесар Аспиликуэта 14
64′ Дани Себальос 8
Пабло Форнальс 21
56′ 64′ Альваро Мората 7
Морено Родриго 9
59′ Хесус Хоакин Сусо 11
Брайс Мендес 15
12 Ибрахим Шехич
3 Эрмин Бичакчич
5 Боян Настич
17 Эрвин Зуканович
4 Гойко Цимирот
7 Мухамед Бешич
13 Амер Гояк
8 Эдин Вишча 81′
16 Риад Байич
19 Раде Крунич 62′
9 Харис Дульевич
21 Элвис Сарич 79′ 38′
14 Саньин Прцич
11 Эдин Джеко 85′
18 Кенан Кодро
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 2
5 Удары в створ 1
11 Угловые 1
11 Фолы 8
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Карлуш Шистра (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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