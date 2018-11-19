Футболисты сборной Испании переиграли боснийцев в товарищеском матче

Источник: AFP 2018

Встреча, прошедшая в воскресенье в Лас-Пальмасе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил Браис Мендес на 78-й минуте.

Сборная Испании ранее в воскресенье лишилась шансов выйти в финальную стадию Лиги наций УЕФА, уступив в борьбе за первое место в группе команде Англии, обыгравшей дома хорватов со счетом 2:1.