СМИ: Сампаоли может возглавить сборную Китая

Источник: Reuters

Стороны могут достичь договоренности о контракте в ближайшие дни. 58-летний аргентинский специалист должен сменить итальянца Марчелло Липпи, объявившего, что не будет продолжать работу с командой после Кубка Азии, финальная стадия которого завершится в феврале следующего года.

Как отмечает издание, Сампаоли может получить более выгодный контракт, чем Липпи, который, по сведениям СМИ, зарабатывает 23 миллиона евро в год.