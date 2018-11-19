СМИ: Сампаоли может возглавить сборную Китая
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Китая, сообщает tycsports.com.
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Китая, сообщает tycsports.com.
Стороны могут достичь договоренности о контракте в ближайшие дни. 58-летний аргентинский специалист должен сменить итальянца Марчелло Липпи, объявившего, что не будет продолжать работу с командой после Кубка Азии, финальная стадия которого завершится в феврале следующего года.
Как отмечает издание, Сампаоли может получить более выгодный контракт, чем Липпи, который, по сведениям СМИ, зарабатывает 23 миллиона евро в год.
Сампаоли, возглавивший сборную Аргентины в мае 2017 года, покинул пост в июле 2018-го. На чемпионате мира в России аргентинцы дошли до 1/8 финала, где уступили будущему чемпиону турнира сборной Франции (3:4).