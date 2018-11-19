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18:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Гризманн: Лучшим тренером для сборной Франции мог бы стать Зидан

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн считает, что экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан мог бы стать отличным тренером для национальной команды.

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Источник: AP 2018
Футбол
Товарищеские матчи 2018
20.11.2018, 23:00
Франция
-Уругвай-

«Не знаю, как долго Дешам ещё будет работать со сборной Франции. Он будет руководить сборной столько, сколько захочет, так как заслуживает уважения за потрясающую работу проделанную с командой. Но я считаю, что Зидан мог бы стать лучшим тренером для сборной Франции.

Наша команда на чемпионате мира-2018 была очень молодой, средний возраст 25 лет или около того. Уверен, что наши молодые игроки способны на многое. Приближается чемпионат Европы, впереди ещё один чемпионат мира, и мы надеемся выиграть эти турниры, — приводит слова Гризманна ESPN.

Напомним, что Зидан покинул пост наставника «Реала» по итогам минувшего сезона. В данный момент французский специалист является безработным.

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