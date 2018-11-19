Гризманн: Лучшим тренером для сборной Франции мог бы стать Зидан

Источник: AP 2018

Футбол Товарищеские матчи 2018 20.11.2018, 23:00 Франция - Уругвай -

«Не знаю, как долго Дешам ещё будет работать со сборной Франции. Он будет руководить сборной столько, сколько захочет, так как заслуживает уважения за потрясающую работу проделанную с командой. Но я считаю, что Зидан мог бы стать лучшим тренером для сборной Франции.

Наша команда на чемпионате мира-2018 была очень молодой, средний возраст 25 лет или около того. Уверен, что наши молодые игроки способны на многое. Приближается чемпионат Европы, впереди ещё один чемпионат мира, и мы надеемся выиграть эти турниры, — приводит слова Гризманна ESPN.