Гризманн: Лучшим тренером для сборной Франции мог бы стать Зидан
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн считает, что
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн считает, что
«Не знаю, как долго Дешам ещё будет работать со сборной Франции. Он будет руководить сборной столько, сколько захочет, так как заслуживает уважения за потрясающую работу проделанную с командой. Но я считаю, что Зидан мог бы стать лучшим тренером для сборной Франции.
Наша команда на чемпионате мира-2018 была очень молодой, средний возраст 25 лет или около того. Уверен, что наши молодые игроки способны на многое. Приближается чемпионат Европы, впереди ещё один чемпионат мира, и мы надеемся выиграть эти турниры, — приводит слова Гризманна ESPN.
Напомним, что Зидан покинул пост наставника «Реала» по итогам минувшего сезона. В данный момент французский специалист является безработным.