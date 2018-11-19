Футболисты сборной Аргентины хотят возвращения Месси

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«Мы все хотим, чтобы Месси вернулся в сборную. Мы осознаём важность Лионеля для нас, но решение зависит от него. Мы группа, состоящая из молодых игроков, и нам нужна поддержка», — приводит слова Дибалы Football Italia.

Напомним, Месси взял паузу в выступлениях за сборную Аргентины после чемпионата мира — 2018, в котором его команда дошла до 1/8 финала, проиграв будущему чемпиону Франции (3:4).