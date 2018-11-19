Футболисты сборной Аргентины хотят возвращения Месси
Нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала выразил надежду, что форвард «Барселоны» Лионель Месси вернётся в национальную команду.
Нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала выразил надежду, что форвард «Барселоны» Лионель Месси вернётся в национальную команду.
«Мы все хотим, чтобы Месси вернулся в сборную. Мы осознаём важность Лионеля для нас, но решение зависит от него. Мы группа, состоящая из молодых игроков, и нам нужна поддержка», — приводит слова Дибалы Football Italia.
Напомним, Месси взял паузу в выступлениях за сборную Аргентины после чемпионата мира — 2018, в котором его команда дошла до 1/8 финала, проиграв будущему чемпиону Франции (3:4).
Без Месси аргентинцы провели пять товарищеских матчей, одержали три победы, однажды сыграли вничью и один раз проиграли. Общая разница мячей в этих матчах — 9−1 в пользу Аргентины.