Легионер «Астаны» оформил дубль в матче Лиги наций с шестью голами
Сборная Кюрасао по футболу одержала крупную победы над командой Гваделупы в матче квалификации Лиги наций в зоне Карибских островов и Латинской Америки.
Сборная Кюрасао по футболу одержала крупную победы над командой Гваделупы в матче квалификации Лиги наций в зоне Карибских островов и Латинской Америки.
Встреча команд, прошедшая в Кюрасао, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил нападающий Рангело Янга, выступающий за казахстанский клуб «Астана».
Для нападающего «Астаны» этот гол стал десятым в 13 играх за сборную, которая одержала третью подряд победу в квалификации Лиги наций.