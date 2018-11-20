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11:22 (мск), источник: Vesti.kz

Легионер «Астаны» оформил дубль в матче Лиги наций с шестью голами

Сборная Кюрасао по футболу одержала крупную победы над командой Гваделупы в матче квалификации Лиги наций в зоне Карибских островов и Латинской Америки.

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Встреча команд, прошедшая в Кюрасао, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил нападающий Рангело Янга, выступающий за казахстанский клуб «Астана».

Для нападающего «Астаны» этот гол стал десятым в 13 играх за сборную, которая одержала третью подряд победу в квалификации Лиги наций.

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