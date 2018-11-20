Легионер «Астаны» оформил дубль в матче Лиги наций с шестью голами

Встреча команд, прошедшая в Кюрасао , завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил нападающий Рангело Янга, выступающий за казахстанский клуб «Астана».

Для нападающего «Астаны» этот гол стал десятым в 13 играх за сборную, которая одержала третью подряд победу в квалификации Лиги наций.