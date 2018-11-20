Стоилов назвал лучшего нападающего Казахстана

— Главная проблема Алексея Щеткина — только психологическая. С дисциплиной у него никогда проблем не было. У него есть скорость, техника, рост — всё есть. Психологически же он пока не может выдержать ожидание, давление болельщиков, руководства. У Бауыржана Турысбека наоборот: ему не хватает «физики», также плохая динамика — ему надо больше работать на поле, больше двигаться и бороться. Но у него есть хорошее завершение. Если честно, самый лучший форвард — это Танат Нусербаев, — сказал Стоилов.