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16:57 (мск), источник: Sports.kz

Стоилов назвал лучшего нападающего Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станимир Стоилов в интервью Youtube-каналу Sports True рассказал об отечественных форвардах, сообщает Sports.kz.

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— Главная проблема Алексея Щеткина — только психологическая. С дисциплиной у него никогда проблем не было. У него есть скорость, техника, рост — всё есть. Психологически же он пока не может выдержать ожидание, давление болельщиков, руководства. У Бауыржана Турысбека наоборот: ему не хватает «физики», также плохая динамика — ему надо больше работать на поле, больше двигаться и бороться. Но у него есть хорошее завершение. Если честно, самый лучший форвард — это Танат Нусербаев, — сказал Стоилов.

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