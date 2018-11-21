Бразилия обыграла Камерун в товарищеском матче благодаря голу Ришарлисона
Сборная Бразилии в товарищеском матче победила команду Камеруна со счётом 1:0. Встреча состоялась в английском городе
Сборная Бразилии в товарищеском матче победила команду Камеруна со счётом 1:0. Встреча состоялась в английском городе
В самом начале матча травму получил лидер бразильской сборной Неймар, вместо которого на замену вышел Ришарлисон. Именно Ришарлисон стал автором единственного гола в матче, отличившись на 45-й минуте с паса Виллиана.
Напомним, что сборная Бразилии на чемпионате мира-2018, который прошёл в России, дошла до четвертьфинала, где уступила будущего бронзовому призёру команде Бельгии со счётом 1:2. В рейтинге ФИФА бразильцы занимают третье место, уступая сборным Бельгии и Франции.
Ранее Бразилия в товарищеском матче обыграла Уругвай, также со счётом 1:0.
|Тите
|Кларенс Зеедорф
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|3
|7
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)