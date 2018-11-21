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00:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Бразилия обыграла Камерун в товарищеском матче благодаря голу Ришарлисона

Сборная Бразилии в товарищеском матче победила команду Камеруна со счётом 1:0. Встреча состоялась в английском городе Милтон-Кинс на стадионе «МК — Денбай» в присутствии почти 30 тыс. зрителей.

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В самом начале матча травму получил лидер бразильской сборной Неймар, вместо которого на замену вышел Ришарлисон. Именно Ришарлисон стал автором единственного гола в матче, отличившись на 45-й минуте с паса Виллиана.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что сборная Бразилии на чемпионате мира-2018, который прошёл в России, дошла до четвертьфинала, где уступила будущего бронзовому призёру команде Бельгии со счётом 1:2. В рейтинге ФИФА бразильцы занимают третье место, уступая сборным Бельгии и Франции.

Ранее Бразилия в товарищеском матче обыграла Уругвай, также со счётом 1:0.

Бразилия 1:0
Первый тайм: 1:0
Камерун
20.11.2018, 22:30 матчи: Сборные Stadium mk
Главные тренеры
Тите Кларенс Зеедорф
Голы
45′ Ришарлисон  
Составы
Эдерсон 23
Данилу 2
Маркиньюс 4
Алекс Сандру 12
Паблу 16
Артур 5
Маркес Лоурейру Аллан 18
69′ Паулинью 15
Соуза Силва Уоллас 17
68′ Виллиан 19
Дуглас Коста 7
9′ Неймар 10
Ришарлисон 21
46′ Роберту Фирмину 20
Габриэл Жезус 9
3 Гаэтан Бонг
4 Яя Банана
22 Жан-Армель Кана-Бийик
10 Арно Джум
14 Жорж Манджек 19′
15 Жеандо Фукс
1 Андре Онана 46′
16 Фабрис Ондоа
6 Пьер Кунде 76′
18 Фабрис Олинга
7 Карл Токо-Экамби 89′
19 Жак Зуа
9 Стефан Баокен 68′
11 Кристиан Бассогог
13 Эрик-Максим Шупо-Мотинг 65′
17 Клинтон Нжи
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 3
7 Удары в створ 1
7 Угловые 4
13 Фолы 13
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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