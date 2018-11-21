Бразилия обыграла Камерун в товарищеском матче благодаря голу Ришарлисона

В самом начале матча травму получил лидер бразильской сборной Неймар, вместо которого на замену вышел Ришарлисон. Именно Ришарлисон стал автором единственного гола в матче, отличившись на 45-й минуте с паса Виллиана.

Напомним, что сборная Бразилии на чемпионате мира-2018, который прошёл в России, дошла до четвертьфинала, где уступила будущего бронзовому призёру команде Бельгии со счётом 1:2. В рейтинге ФИФА бразильцы занимают третье место, уступая сборным Бельгии и Франции.