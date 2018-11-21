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01:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Франции обыграла Уругвай благодаря голу Жиру с пенальти

В товарищеском матче сборная Франции принимала национальную команду Уругвая. Встреча команд состоялась на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и завершилась со счётом 1:0 в пользу французской команды.

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Источник: Reuters

На 52-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота сборной Уругвая, который успешно реализовал нападающий «Челси» Оливье Жиру. Также в первом тайме из-за травмы был заменён французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, который получил повреждение плеча.

Напомним, минувшим летом сборная Франции победила в чемпионате мира—2018, который прошёл в России. Соперником французской команды стала сборная Хорватии, которая завоевала серебряные медали. На третьем месте расположилась национальная команда Бельгии.

Франция 1:0
Первый тайм: 0:0
Уругвай
20.11.2018, 23:00 матчи: Сборные Stade de France
Главные тренеры
Дидье Дешам Оскар Табарес
Голы
52′ Оливье Жиру  
Составы
Юго Ллорис 1
Бенжамен Павар 2
Ферлан Менди 22
Адиль Рами 17
Н`Голо Канте 13
46′ Мамаду Сако 5
86′ Преснель Кимпембе 3
90+2′ 90′ Антуан Гризманн 7
Мусса Сиссоко 6
70′ Танги Ндомбеле 21
Набиль Фекир 18
36′ Кильян Мбаппе 10
Флориан Товен 20
62′ Блез Матюиди 14
Стивен Н`Зонзи 15
80′ Оливье Жиру 9
Алассан Плеа 8
12 Мартин Кампанья
13 Матиас I Суарес
15 Матиас Весино
3 Бруно Мендес 82′
22 Мартин Касерес
6 Родриго Бентанкур 79′
17 Диего Лаксальт
9 Луис Суарес
21 Эдинсон Кавани
14 Лукас Торрейра 74′
20 Хонатан Родригес
5 Федерико Вальверде 60′
10 Джорджиан Де Арраскаэта
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 4
5 Удары в створ 4
2 Угловые 2
17 Фолы 17
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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