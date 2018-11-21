Сборная Франции обыграла Уругвай благодаря голу Жиру с пенальти

На 52-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота сборной Уругвая, который успешно реализовал нападающий «Челси» Оливье Жиру. Также в первом тайме из-за травмы был заменён французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, который получил повреждение плеча.