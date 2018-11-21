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01:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Италия победила США в товарищеском матче благодаря голу Политано на 94-й минуте

Сборная Италии в товарищеском матче обыграла команду США со счётом 1:0. Матч состоялся в бельгийском Генке на стадионе «Луминус Арена».

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Источник: AFP 2018

Единственный гол был забит в самой концовке встречи. На 94-й минуте матча отличился Маттео Политано, которому ассистировал Роберто Гальярдини.

В этой встрече полузащитник американцев Кристиан Пулишич стал самым молодым капитаном в истории сборной, выйдя на поле с капитанской повязкой в возрасте 20 лет и 63 дней.

Ранее сборная Италии, набрав четыре очка в четырёх матчах, заняла второе место в группе 3 Лиги наций, не сумев пробиться в плей-офф турнира. Впрочем, итальянцы сохранили место в дивизионе А.

Напомним, что сборные Италии и США не сумели преодолеть отборочный турнир чемпионат мира-2018.

Италия 1:0
Первый тайм: 0:0
США
20.11.2018, 22:45 матчи: Сборные Luminus Arena
Главные тренеры
Роберто Манчини Дэйв Сарачан
Голы
90+4′ Маттео Политано  
Составы
Сальваторе Сиригу 1
19′ Маттиа Де Шильо 2
Эмерсон 21
Франческо Ачерби 13
Леонардо Бонуччи 19
Марко Верратти 6
58′ Стефано Сенси 23
76′ Николо Барелла 18
Роберто Гальярдини 5
87′ Кевин Лазанья 9
Маттео Политано 20
46′ Федерико Кьеза 14
Винченцо Грифо 10
62′ Доменико Берарди 11
Мойзе Кин 17
12 Итан Хорват
5 Кэмерон Картер-Викерс
21 Уокер Циммерман
26 Аарон Лонг
18 Шак Мур 43′
4 Тайлер Адамс
25 Реджи Кэннон 76′ 43′
19 Хорхе Вильяфанья
9 Марко Дельгадо 62′
20 Уил Трапп
23 Келлин Акоста 83′ 45+1′
14 Себастьян Ллетджет
10 Кристиан Пулишич 83′
27 Ромен Галл
13 Джошуа Саджент 62′
7 Бобби Вуд
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 3
6 Удары в створ 2
5 Угловые 3
17 Фолы 20
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джюнейт Чакыр (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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