Италия победила США в товарищеском матче благодаря голу Политано на 94-й минуте

Единственный гол был забит в самой концовке встречи. На 94-й минуте матча отличился Маттео Политано, которому ассистировал Роберто Гальярдини.
В этой встрече полузащитник американцев Кристиан Пулишич стал самым молодым капитаном в истории сборной, выйдя на поле с капитанской повязкой в возрасте 20 лет и 63 дней.
Ранее сборная Италии, набрав четыре очка в четырёх матчах, заняла второе место в группе 3 Лиги наций, не сумев пробиться в плей-офф турнира. Впрочем, итальянцы сохранили место в дивизионе А.
Напомним, что сборные Италии и США не сумели преодолеть отборочный турнир чемпионат мира-2018.