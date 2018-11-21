Италия победила США в товарищеском матче благодаря голу Политано на 94-й минуте

Единственный гол был забит в самой концовке встречи. На 94-й минуте матча отличился Маттео Политано, которому ассистировал Роберто Гальярдини.

В этой встрече полузащитник американцев Кристиан Пулишич стал самым молодым капитаном в истории сборной, выйдя на поле с капитанской повязкой в возрасте 20 лет и 63 дней.