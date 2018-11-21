Гол Фарфана не помог сборной Перу обыграть команду Коста-Рики в товарищеском матче

Фарфан вышел на поле на 69-й минуте матча, а уже на 73-й минуте забил мяч, сделав счет 2:2. Также в составе сборной Перу отличился форвард Эдисон Флорес (20). У команды Коста-Рики голами отметились Джонатан Макдональд (41), Аллан Крус (54) и Жоэль Кэмпбелл (77).

Нападающий «Локомотива» дебютировал в сборной Перу в 2003 году в матче против команды Венесуэлы (1:0). За это время Фарфан провел в составе национальной команды 88 матчей и забил 26 мячей. Также он принимал участие на чемпионате мира в России, где перуанцы заняли третье место в группе, не сумев выйти в плей-офф турнира.