Гол Фарфана не помог сборной Перу обыграть команду Коста-Рики в товарищеском матче
ТАСС, 21 ноября. Нападающий московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан отметился забитым мячом в домашнем товарищеском матче против команды
ТАСС, 21 ноября. Нападающий московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан отметился забитым мячом в домашнем товарищеском матче против команды
Фарфан вышел на поле на 69-й минуте матча, а уже на 73-й минуте забил мяч, сделав счет 2:2. Также в составе сборной Перу отличился форвард Эдисон Флорес (20). У команды
Нападающий «Локомотива» дебютировал в сборной Перу в 2003 году в матче против команды Венесуэлы (1:0). За это время Фарфан провел в составе национальной команды 88 матчей и забил 26 мячей. Также он принимал участие на чемпионате мира в России, где перуанцы заняли третье место в группе, не сумев выйти в
Результаты других товарищеских матчей:
Аргентина — Мексика — 2:0;.
Чили — Гондурас — 4:1;.
Панама — Эквадор — 1:2;.
Сальвадор — Гаити — 1:0.