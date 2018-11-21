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08:33 (мск), источник: ТАСС

Гол Фарфана не помог сборной Перу обыграть команду Коста-Рики в товарищеском матче

ТАСС, 21 ноября. Нападающий московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан отметился забитым мячом в домашнем товарищеском матче против команды Коста-Рики. Встреча проходила на стадионе «Универсидад Насьонал Сан Агустин» в Перу и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

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Источник: AFP 2018

Фарфан вышел на поле на 69-й минуте матча, а уже на 73-й минуте забил мяч, сделав счет 2:2. Также в составе сборной Перу отличился форвард Эдисон Флорес (20). У команды Коста-Рики голами отметились Джонатан Макдональд (41), Аллан Крус (54) и Жоэль Кэмпбелл (77).

Футбол
Товарищеские матчи 2018
21.11.2018, 3:30
Перу
2Коста-Рика3

Нападающий «Локомотива» дебютировал в сборной Перу в 2003 году в матче против команды Венесуэлы (1:0). За это время Фарфан провел в составе национальной команды 88 матчей и забил 26 мячей. Также он принимал участие на чемпионате мира в России, где перуанцы заняли третье место в группе, не сумев выйти в плей-офф турнира.

Результаты других товарищеских матчей:

Аргентина — Мексика — 2:0;.

Чили — Гондурас — 4:1;.

Панама — Эквадор — 1:2;.

Сальвадор — Гаити — 1:0.

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