Валерий Газзаев: Мбаппе дебютировал за Францию в 18 лет. Почему не дать шанс Чалову?

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— У сборной России практически не было шансов на победу, — начал Газзаев. — В первом тайме Швеция полностью превзошла нашу команду на каждом участке поля, на каждой позиции. 45 минут подопечные Черчесова находились под мощнейшим прессом. Фактически за 90 минут мы смогли создать только один момент… Имею в виду выход Ионова один на один с голкипером. А в целом россияне уступили по всем компонентам: и в командных действиях, и в индивидуальном мастерстве, и в скорости, и в прессинге, и в мобильности. По большому счету, к игре гостей в первом тайме лучше всего подходит выражение «мужественная оборона». Другие слова сейчас подобрать сложно.

— А что тогда скажете про второй тайм?

— Шведы пытались сохранить результат. Наши стали играть немного острее. Однако кроме навесов в основном на Дзюбу и навала мы особо ничего не увидели. Какого-то плана «Б», прежде всего в атаке, у сборной не было.

Футбол Лига наций B 2018/2019 20.11.2018, 22:45 Швеция 2 Россия 0

— Поняли замены Черчесова?

— Тренер выпустил Заболотного. В итоге мы получили впереди двух одноплановых форвардов, с которыми справились Гранквист и компания. Наша сборная упростила игру, свела к навесам, забросам. Мы практически не увидели комбинаций, розыгрыша мяча… Шведы, как я уже заметил, владели тотальным преимуществом.

— Нужно ли сетовать на травмы четырех игроков — Мариу Фернандеса, Зобнина, Головина и Черышева?

— Конечно, этих футболистов очень не хватало. Мариу Фернандес один из сильнейших правых защитников чемпионата мира. Черышев стал лучшим бомбардиром сборной на этом турнире. Зобнин — ключевой игрок центра поля, а Головин вообще системообразующий футболист. Здесь двух мнений быть не может: с ними сборная могла сыграть успешнее.

— Значит, в поражении от шведов есть и объективные причины?

— Считаю, мы не должны списывать такой результат на травмы. Не надо искать оправдания. А для чего тогда вызываются другие игроки, у которых должны быть амбиции выступать за национальную команду? Им нужно было показать свою состоятельность.

Федор Чалов | Источник: РИА

— Получается, матчи с Германией и Швецией продемонстрировали, что у сборной России просто нет игроков на два состава?

— На мой взгляд, нужно больше доверять молодым. Мне очень хотелось увидеть в деле Чалова.

— Станислав Черчесов сказал про нападающего ЦСКА: «Чалов — молодой футболист, который потихонечку обживается в нашем коллективе. Мы внимательно за ним смотрим и будем давать время сначала обжиться, а потом выходить на матчи».

— А я вам приведу следующий пример: Мбаппе начал играть за сборную Франции в 18 лет. Почему тогда не дать шанс 20-летнему Чалову? На сегодня он лучший бомбардир национального чемпионата, основной игрок ЦСКА. По-моему, это серьезные аргументы, чтобы он получил возможность проявить себя за сборную. Иначе как мы узнаем о его потенциале на таком уровне? Чалов — уже не юноша, а полноценный футболист, который вообще-то достаточно успешно выступает в Лиге чемпионов. Признаюсь, ждал его появления на поле.

Футбол Товарищеские матчи 2018 15.11.2018, 22:45 Германия 3 Россия 0

— А как вам тогда Ари в матче со шведами? Не показалось, что он неплохо цеплялся за мячи?

— Не могу сказать, что Ари показал что-то особенное. Рано говорить о его полной адаптации в сборной. В принципе у Ари есть данные: опытный футболист, хорошо реализовывает моменты. А будут ли его дальше вызывать? Последнее слово за Черчесовым.

— Сборная испортила впечатление от великолепного чемпионата мира?

— Национальная команда здорово провела чемпионат мира, заслуженно заработала такой серьезный авторитет. А два поражения — от Германии и Швеции — это уже удар по репутации. Нет, катастрофы не произошло, но…

— Какую оценку тогда поставите сборной за 2018 год?

— Пятерку. И нужно отметить успешную работу главного тренера. Мы изначально говорили, что на домашнем чемпионате мира перед сборной должна стоять задача попасть в полуфинал или четвертьфинал. Она была выполнена.

— Игрок года?