Марадона: Скалони может вывести сборную Аргентины только на ЧМ по мотогонкам

«Сборную Аргентины сейчас тренирует этот молодой парень Скалони. Повторяю, его вины в том, что он возглавляет национальную команду, нет. Его подтолкнули к тому, чтобы он занял эту должность. Проблема в том, что завтра он может почувствовать себя тренером и захочет вывести команду на чемпионат мира. Однако он может вывести сборную Аргентины только на чемпионат мира по мотогонкам», — цитирует Марадону Maisfutebol.