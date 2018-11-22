Марадона: Скалони может вывести сборную Аргентины только на ЧМ по мотогонкам

«Сборную Аргентины сейчас тренирует этот молодой парень Скалони. Повторяю, его вины в том, что он возглавляет национальную команду, нет. Его подтолкнули к тому, чтобы он занял эту должность. Проблема в том, что завтра он может почувствовать себя тренером и захочет вывести команду на чемпионат мира. Однако он может вывести сборную Аргентины только на чемпионат мира по мотогонкам», — цитирует Марадону Maisfutebol.
40-летний Скалони входил в тренерский штаб предыдущего наставника сборной Аргентины Хорхе Сампаоли. В июле Ассоциации футбола Аргентины договорилась о расторжении контракта с Сампаоли, а в августе Скалони был назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной команды.