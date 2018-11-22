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21:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Марадона: Скалони может вывести сборную Аргентины только на ЧМ по мотогонкам

Бывший нападающий и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона, который ныне возглавляет мексиканский «Дорадос», скептически отозвался о перспективах национальной команды под руководством исполняющего обязанности главного тренера Лионеля Скалони.

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Источник: AP 2018

«Сборную Аргентины сейчас тренирует этот молодой парень Скалони. Повторяю, его вины в том, что он возглавляет национальную команду, нет. Его подтолкнули к тому, чтобы он занял эту должность. Проблема в том, что завтра он может почувствовать себя тренером и захочет вывести команду на чемпионат мира. Однако он может вывести сборную Аргентины только на чемпионат мира по мотогонкам», — цитирует Марадону Maisfutebol.

40-летний Скалони входил в тренерский штаб предыдущего наставника сборной Аргентины Хорхе Сампаоли. В июле Ассоциации футбола Аргентины договорилась о расторжении контракта с Сампаоли, а в августе Скалони был назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной команды.

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4 июля 2017© Ньюстюб
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