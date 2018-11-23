СМИ: Госпитализирован главный тренер сборной Боснии Роберт Просинечки

Отмечается, что тренер был помещен в клинику ортопедии и травматологии в ночь на пятницу с подозрением на истощение. Анализы показали, что ему нужна операция из-за проблем с брюшной полостью.
Из-за болезни Просинечки вынужден был пропустить торжественное открытие нового офиса Футбольного союза Боснии и Герцеговины в четверг.
Просинечки в качестве игрока выступал за клубы из Югославии, Хорватии, Испании, Бельгии, Англии и Словении. В составе хорватской сборной стал бронзовым призером чемпионата мира-1998.
Боснийскую сборную он возглавил в январе 2018 года. Предыдущим местом работы Просинечки была сборная Азербайджана, которую он возглавлял с 2014 по 2017 год. Ранее он занимал посты главного тренера сербской «Црвены Звезды» (2010−2012) и турецкого «Кайсериспора» (2012−2013).