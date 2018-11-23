СМИ: Госпитализирован главный тренер сборной Боснии Роберт Просинечки

Источник: AP 2018

Отмечается, что тренер был помещен в клинику ортопедии и травматологии в ночь на пятницу с подозрением на истощение. Анализы показали, что ему нужна операция из-за проблем с брюшной полостью.

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Из-за болезни Просинечки вынужден был пропустить торжественное открытие нового офиса Футбольного союза Боснии и Герцеговины в четверг.

Просинечки в качестве игрока выступал за клубы из Югославии, Хорватии, Испании, Бельгии, Англии и Словении. В составе хорватской сборной стал бронзовым призером чемпионата мира-1998.