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16:46 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Госпитализирован главный тренер сборной Боснии Роберт Просинечки

БЕЛГРАД, 23 ноя — РИА Новости. Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины по футболу 49-летний Роберт Просинечки госпитализирован в Сараево, сообщается на сайте газеты Dnevni avaz.

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Источник: AP 2018

Отмечается, что тренер был помещен в клинику ортопедии и травматологии в ночь на пятницу с подозрением на истощение. Анализы показали, что ему нужна операция из-за проблем с брюшной полостью.

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Из-за болезни Просинечки вынужден был пропустить торжественное открытие нового офиса Футбольного союза Боснии и Герцеговины в четверг.

Просинечки в качестве игрока выступал за клубы из Югославии, Хорватии, Испании, Бельгии, Англии и Словении. В составе хорватской сборной стал бронзовым призером чемпионата мира-1998.

Боснийскую сборную он возглавил в январе 2018 года. Предыдущим местом работы Просинечки была сборная Азербайджана, которую он возглавлял с 2014 по 2017 год. Ранее он занимал посты главного тренера сербской «Црвены Звезды» (2010−2012) и турецкого «Кайсериспора» (2012−2013).

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