Станислав Черчесов награжден медалью «Во славу Осетии»
ВЛАДИКАВКАЗ, 26 ноября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров наградил главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова медалью «Во славу Осетии». Об этом сообщили ТАСС в
ВЛАДИКАВКАЗ, 26 ноября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров наградил главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова медалью «Во славу Осетии». Об этом сообщили ТАСС в
«Находясь у руля главной команды страны, Станислав Черчесов в очередной раз прославил свою маленькую республику высокими результатами. Очень приятно, что у осетинского народа есть такие представители. По окончании чемпионата мира мы приняли решение наградить нашего выдающегося земляка высшей наградой республики — медалью “Во славу Осетии”, хотя эту награду он заслужил намного раньше», — цитирует
Черчесов поблагодарил руководство республики за награду и подарил главе Северной Осетии футболку сборной России с автографами игроков.
Черчесов родился в городе Алагир Северной Осетии. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где в серии послематчевых пенальти уступила сборной Хорватии.