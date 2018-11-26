Станислав Черчесов награжден медалью «Во славу Осетии»

«Находясь у руля главной команды страны, Станислав Черчесов в очередной раз прославил свою маленькую республику высокими результатами. Очень приятно, что у осетинского народа есть такие представители. По окончании чемпионата мира мы приняли решение наградить нашего выдающегося земляка высшей наградой республики — медалью “Во славу Осетии”, хотя эту награду он заслужил намного раньше», — цитирует пресс-служба Битарова.