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16:19 (мск), источник: ТАСС

Станислав Черчесов награжден медалью «Во славу Осетии»

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 ноября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров наградил главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова медалью «Во славу Осетии». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства республики.

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Источник: РИА "Новости"

«Находясь у руля главной команды страны, Станислав Черчесов в очередной раз прославил свою маленькую республику высокими результатами. Очень приятно, что у осетинского народа есть такие представители. По окончании чемпионата мира мы приняли решение наградить нашего выдающегося земляка высшей наградой республики — медалью “Во славу Осетии”, хотя эту награду он заслужил намного раньше», — цитирует пресс-служба Битарова.

Черчесов поблагодарил руководство республики за награду и подарил главе Северной Осетии футболку сборной России с автографами игроков.

Черчесов родился в городе Алагир Северной Осетии. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где в серии послематчевых пенальти уступила сборной Хорватии.

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