Клуб из Европы задумал заплатить за уход Стойлова из сборной Казахстана и назначить своим тренером

Источник: Reuters

По данным издания, в «Левски» считают Стойлова лучшим кандидатом в тренеры команды, а в высших эшелонах руководства клуба раздумывают над вариантом заплатить денежную компенсацию Казахстанской федерации футбола (КФФ) за досрочный разрыв контракта с ним.

После 16 туров «Левски» занимает третье место в чемпионате, но отстает от софийского ЦСКА на четыре очка, а от лидирующего «Лудогорца» — на семь. Этот фактор и вылет из Кубка бьют по позициям нынешнего тренера — словенца Славиши Стояновича.

С 1 января на должность исполнительного директора «Левски» заступит Павел Колев, который близко общается со Стойловым и, как считается, может убедить того рассмотреть предложение.

Как футболист Стойлов выступал за «Левски» с 1990 по 1992, с 1994 по 1996 и с 1998 по 2003 год. Он был капитаном софийской команды и четырежды становился с ней чемпионом Болгарии. С 2003 по 2008 год Стойлов возглавлял «Левски» как главный тренер и добился с ним главных международных успехов в истории клуба — выход в группу Лиги чемпионов и четвертьфинал Кубка УЕФА.

В Казахстане Стойлов работает с 2014 года. С ним «Астана» четырежды становилась чемпионом страны, играла в групповом раунде ЛЧ и доходила до плей-офф Лиги Европы.

В марте 51-летнего Стойлова назначили главным тренером сборной Казахстана. Под руководством болгарина команда выиграла два из трех товарищеских матчей, но в Лиге наций заняла лишь второе место в первой группе дивизиона D, дважды проиграв Грузии.