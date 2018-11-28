КФФ прокомментировала информацию об уходе Стойлова из сборной Казахстана в клуб из Европы и оплаты неустойки

Сегодня, 28 ноября, появилась информация о планах болгарского «Левски» переманить главного тренера сборной Казахстана Станимира Стойлова.

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По данным СМИ, в «Левски» называют Стойлова основным претендентом на пост главного тренера, а клубное руководство изучает варианты выплаты денежной компенсации КФФ за досрочный разрыв контракта с ним.

«К нам никто не обращался по этому поводу. Станимир Стойлов по-прежнему продолжает руководить национальной сборной, с ним еще год действует контракт», — сообщили в КФФ.

Напомним, что в Казахстане Стойлов работает с 2014 года. С ним «Астана» завоевала четыре чемпионства, а также выступала в групповом раунде Лиги чемпионов и доходила до плей-офф Лиги Европы.

В марте 51-летний болгарин был назначен главным тренером сборной Казахстана. Под его руководством национальная команда заняла второе место в первой отборочной группе дивизиона D Лиги наций.

Ранее Стойловым интересовался «Кайрат», который в итоге сделал выбор в пользу 30-летнего белорусского специалиста Алексея Шпилевского.