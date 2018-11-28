Текущие события
Футбол. Кубок России
16:00
Оренбург
Арсенал Т
Футбол. Еврокубки
20:55
Локомотив
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
20:55
Атлетико
Монако
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
Брюгге
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСВ
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Интер
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Шальке-04
Футбол. Еврокубки
27.11
Рома0
Реал2
Футбол. Еврокубки
27.11
Бавария5
Бенфика1
Футбол. Еврокубки
27.11
Хоффенхайм2
Шахтер Д3
Футбол. Еврокубки
27.11
Лион2
Манчестер Сити2
Футбол. Еврокубки
27.11
Манчестер Юнайтед1
Янг Бойз0
Футбол. Еврокубки
27.11
Ювентус1
Валенсия0
Все события
Фоторепортажи
16Николай Писарев: спартаковец из «Торпедо»
27Первая победа Кононова в «Спартаке»
10:14 (мск), источник: Vesti.kz

КФФ прокомментировала информацию об уходе Стойлова из сборной Казахстана в клуб из Европы и оплаты неустойки

В Казахстанской федерации футбола (КФФ) прокомментировали корреспонденту Vesti.kz информацию болгарских СМИ о намерении ФК «Левски» переманить к себе Станимира Стойлова, заплатив за него неустойку.

Наверх

Сегодня, 28 ноября, появилась информация о планах болгарского «Левски» переманить главного тренера сборной Казахстана Станимира Стойлова.

Читайте также
Клуб из Европы задумал заплатить за уход Стойлова из сборной Казахстана и назначить своим тренером

По данным СМИ, в «Левски» называют Стойлова основным претендентом на пост главного тренера, а клубное руководство изучает варианты выплаты денежной компенсации КФФ за досрочный разрыв контракта с ним.

«К нам никто не обращался по этому поводу. Станимир Стойлов по-прежнему продолжает руководить национальной сборной, с ним еще год действует контракт», — сообщили в КФФ.

Напомним, что в Казахстане Стойлов работает с 2014 года. С ним «Астана» завоевала четыре чемпионства, а также выступала в групповом раунде Лиги чемпионов и доходила до плей-офф Лиги Европы.

В марте 51-летний болгарин был назначен главным тренером сборной Казахстана. Под его руководством национальная команда заняла второе место в первой отборочной группе дивизиона D Лиги наций.

Ранее Стойловым интересовался «Кайрат», который в итоге сделал выбор в пользу 30-летнего белорусского специалиста Алексея Шпилевского.

Руслан Ошуров  .

Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Левски
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Нокаутированный казахстанцем боксер заменил Чавеса-младшего в бою с соперником из лагеря Головкина
ЦСКА вылетел из ЛЧ и осложнил задачу выхода в плей-офф ЛЕ
Игрок «Спартака» — «Джентльмен года»
Она обыграла Медведеву. Кто сразится с Загитовой в финале: видео
Роналду — единственный игрок, одержавший 100 побед в ЛЧ
ХК «Баффало» вышел на первое место в конференции (видео)
«Братья-казахи». Ковалев показал будущих чемпионов мира по боксу
Критикам Медведевой посоветовали повторить ее путь
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь