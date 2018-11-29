Акинфеев, Игнашевич и Жирков снова сыграют за сборную России

Источник: Известия

Речь идет о полузащитниках Юрии Жиркове («Зенит») и Александре Самедове («Спартак»), защитнике Сергее Игнашевиче (ЦСКА, ныне тренер) и вратаре Игоре Акинфееве (ЦСКА).

По словам вице-президент РФС, президент РФПЛ Сергей Прядкина, идея о таком матче хорошая, и футбольный союз будет работать над ее реализацией.

По информации «Известий», футболисты могут принять участие в одной из товарищеских игр в 2019 году.