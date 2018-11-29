Акинфеев, Игнашевич и Жирков снова сыграют за сборную России
Российский футбольный союз (РФС) намерен устроить достойные проводы игрокам, завершившим карьеру в сборной после чемпионата мира 2018 года и провести для игроков прощальный матч.
Российский футбольный союз (РФС) намерен устроить достойные проводы игрокам, завершившим карьеру в сборной после чемпионата мира 2018 года и провести для игроков прощальный матч.
Речь идет о полузащитниках Юрии Жиркове («Зенит») и Александре Самедове («Спартак»), защитнике Сергее Игнашевиче (ЦСКА, ныне тренер) и вратаре Игоре Акинфееве (ЦСКА).
По словам
По информации «Известий», футболисты могут принять участие в одной из товарищеских игр в 2019 году.
Однако выбор точной даты осложняет плотный график сборной — весной следующего года национальная команда будет участвовать в квалификационной стадии Евро-2020.