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14:04 (мск), источник: Известия

Акинфеев, Игнашевич и Жирков снова сыграют за сборную России

Российский футбольный союз (РФС) намерен устроить достойные проводы игрокам, завершившим карьеру в сборной после чемпионата мира 2018 года и провести для игроков прощальный матч.

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Источник: Известия

Речь идет о полузащитниках Юрии Жиркове («Зенит») и Александре Самедове («Спартак»), защитнике Сергее Игнашевиче (ЦСКА, ныне тренер) и вратаре Игоре Акинфееве (ЦСКА).

По словам вице-президент РФС, президент РФПЛ Сергей Прядкина, идея о таком матче хорошая, и футбольный союз будет работать над ее реализацией.

По информации «Известий», футболисты могут принять участие в одной из товарищеских игр в 2019 году.

Однако выбор точной даты осложняет плотный график сборной — весной следующего года национальная команда будет участвовать в квалификационной стадии Евро-2020.

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