Владелец клуба из Европы высказался о планах переманить Стойлова из сборной Казахстана

Накануне болгарские СМИ сообщили, что «Левски» планирует сделать Стойлова своим главным тренером.

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Отмечалось, что руководство клуба изучает варианты выплаты денежной компенсации за досрочный разрыв контракта с ним.

«Это еще одна фальшивая новость, которая направлена на внесение сумятицы в команду и в ее руководство. Будущее Славиши Стояновича (нынешний наставник “Левски”) не подлежит обсуждению. Он является тренером “Левски” и продолжит оставаться таковым», — цитирует Русева «Блиц».

Ранее по этой ситуации высказались и в Казахстанской федерации футбола (КФФ). «К нам никто не обращался по этому поводу. Станимир Стойлов по-прежнему продолжает руководить национальной сборной, с ним еще год действует контракт», — сообщили в КФФ.

В Казахстане Стойлов работает с 2014 года. Под его руководством «Астана» завоевала четыре чемпионских титула, а также выступала в групповом раунде Лиги чемпионов и доходила до плей-офф Лиги Европы.