Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:50
Спартак
Рапид В
Футбол. Еврокубки
18:50
Астана
Динамо К
Футбол. Еврокубки
20:55
Цюрих
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
20:55
Байер
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
20:55
Зальцбург
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
20:55
Русенборг
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:55
Зенит
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
20:55
Бордо
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
20:55
Андерлехт
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
20:55
Фенербахче
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:55
Карабах
Спортинг
Футбол. Еврокубки
20:55
Ворскла
Арсенал
Футбол. Еврокубки
20:55
Милан
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
20:55
Бетис
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Акхисар БС
Футбол. Еврокубки
20:55
БАТЭ
Види
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
23:00
Айнтрахт Ф
Марсель
Футбол. Еврокубки
23:00
Аполлон
Лацио
Футбол. Еврокубки
23:00
Сарпсборг 08
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
23:00
Мальме
Генк
Футбол. Еврокубки
23:00
Стандард Л
Севилья
Футбол. Еврокубки
23:00
Яблонец
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
ПАОК
Все события
Фоторепортажи
10Разгром «Реала», гол Роналду и другие события выходных
27Первая победа Кононова в «Спартаке»
14:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Аршавин выступил против бразильцев в сборной России

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин поделился мнением относительно натурализации бразильских игроков для национальной команды. Слова 37-летнего футболиста приводит Sport24.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Зачем сборной России нужен Ари? Дайте дорогу Чалову!

«За сборную России должны играть российские футболисты. А когда там играют бразильцы, я не вижу в этом смысла», — подчеркнул он. При этом бывший полузащитник сборной подчеркнул, что допускает натурализацию футболистов, родившихся на территории России.

12 ноября в сборную России был вызван бразильский нападающий «Краснодара» Ари. Он стал третьим представителем южноамериканской страны в национальной команде. До этого за сборную России были заиграны защитник ЦСКА Марио Фернандес и голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме.

Аршавин выступал за национальную команду с 2001 по 2012 год. В 2008 году он был частью команды, завоевавшей бронзовые медали чемпионата Европы. На клубном уровне Аршавин известен благодаря выступлениям за петербургский «Зенит» и лондонский «Арсенал». Последней командой в карьере россиянина стал казахстанский «Кайрат».

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Нурмагомедова разозлили вопросы о возвращении в Россию
Подсчитаны убытки российского футбола
Первая за 14 лет победа в ЛЧ оставила «Локомотиву» шанс на весну
Акинфееву и Игнашевичу устроят прощальный матч за сборную России
Интриги дня КХЛ: «Автомобилист» проверит «Авангард»
«Сразу понял, дело плохо»: как Медведева и Ханю делят тренера
Хет-трик Кросби не спас «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ
Кадыров: Если получится, станем вторыми в мире, обойдем Bellator
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь