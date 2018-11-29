Аршавин выступил против бразильцев в сборной России

Источник: РИА "Новости"

«За сборную России должны играть российские футболисты. А когда там играют бразильцы, я не вижу в этом смысла», — подчеркнул он. При этом бывший полузащитник сборной подчеркнул, что допускает натурализацию футболистов, родившихся на территории России.

12 ноября в сборную России был вызван бразильский нападающий «Краснодара» Ари. Он стал третьим представителем южноамериканской страны в национальной команде. До этого за сборную России были заиграны защитник ЦСКА Марио Фернандес и голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме.