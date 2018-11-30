Камерун лишен права принять Кубок африканский наций по футболу 2019 года
ТАСС, 30 ноября. Камерун не будет хозяином Кубка африканских наций по футболу 2019 года. Об этом сообщает
ТАСС, 30 ноября. Камерун не будет хозяином Кубка африканских наций по футболу 2019 года. Об этом сообщает
Решение было принято на заседании исполкома CAF. Страны, которые хотят принять Кубок африканских наций, должны подать заявку до конца декабря. Турнир пройдет 15 июня — 13 июля 2019 года.
Камерун считается одним из самых стабильных государств Африки, однако за минувший год обстановка там осложнилась. Вновь дают о себе знать сепаратисты, выступающие за отделение западной, англоязычной части страны. С октября прошлого года они периодически вступают в вооруженные столкновения с правительственной армией.
Кубок африканских наций проводится с 1957 года, соревнования проходили в Камеруне в 1972 году. Команда Камеруна является действующим победителем турнира.