Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Монако
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Анже
Футбол. Зарубежный
22:45
Борнмут
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
22:45
Брайтон & Хоув
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Вест Хэм Юнайтед
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Уотфорд
Манчестер Сити
Все события
Фоторепортажи
7«Спартак» упустил ничью в матче с «Рапидом»
7«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
18:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Черчесов подвёл итоги года для сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на заседании Технического комитета РФС дал оценку выступления национальной команды в 2018 году.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Наше выступление на ЧМ-2018 можно оценить пятёркой — по эмоциям и твёрдой четвёркой — по результату. Что касается Лиги наций, то мы играли с равными соперниками, чувствовали себя довольно комфортно в группе. Расстроились, что не смогли подняться на дивизион выше, уступив Швеции по личным встречам.

Заседание Технического комитета прошло в рабочем порядке, на достаточно высоком уровне. Все тренеры выступили с докладами, в том числе и я. Обсудили 2018 год, который принёс нам много эмоций и информации. Для наглядности были приведены данные и цифры. Нужно быть объективными, чтобы двигаться дальше, не почивать на лаврах", — приводит слова Черчесова официальный сайт РФС.

Черчесов занял четвертое место в списке лучших тренеров сборных
Во время загрузки произошла ошибка.
30 ноября© Ньюстюб
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Игрок "Спартака" рассказал правду о скандале с Глушаковым!
Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
В РПЛ введут VAR: итоги общего собрания клубов премьер-лиги
Состояние владельца «Спартака» выросло на 1,82 млрд долларов
В сборной России по биатлону много новых лиц. А где старые?
Стал известен штаб сборной России на Кубок Первого канала
СМИ: УЕФА может исключить «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Матч чемпионата Франции перенесен из-за беспорядков
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь