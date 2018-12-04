Черчесов подвёл итоги года для сборной России

«Наше выступление на ЧМ-2018 можно оценить пятёркой — по эмоциям и твёрдой четвёркой — по результату. Что касается Лиги наций, то мы играли с равными соперниками, чувствовали себя довольно комфортно в группе. Расстроились, что не смогли подняться на дивизион выше, уступив Швеции по личным встречам.

Заседание Технического комитета прошло в рабочем порядке, на достаточно высоком уровне. Все тренеры выступили с докладами, в том числе и я. Обсудили 2018 год, который принёс нам много эмоций и информации. Для наглядности были приведены данные и цифры. Нужно быть объективными, чтобы двигаться дальше, не почивать на лаврах", — приводит слова Черчесова официальный сайт РФС.