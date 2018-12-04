Соперник сборной Казахстана по Лиге наций уволил главного тренера

Контракт Паателайнена был заключен до конца года. Стороны вели переговоры о его продлении, но в итоге решили не продолжать сотрудничество — в отборочном цикле Евро-2020 у сборной будет новый главный тренер, имя которого объявят 18 декабря на исполкоме LFF.