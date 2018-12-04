Соперник сборной Казахстана по Лиге наций уволил главного тренера
Финн Миксу Паателайнен покинул пост главного тренера сборной Латвии. Об этом объявил официальный сайт Латвийской федерации футбола (LFF).
Финн Миксу Паателайнен покинул пост главного тренера сборной Латвии. Об этом объявил официальный сайт Латвийской федерации футбола (LFF).
Контракт Паателайнена был заключен до конца года. Стороны вели переговоры о его продлении, но в итоге решили не продолжать сотрудничество — в отборочном цикле Евро-2020 у сборной будет новый главный тренер, имя которого объявят 18 декабря на исполкоме LFF.
51-летний Паателайнен возглавил сборную Латвии в мае 2018 года. Под его руководством сборная Латвии финишировала третьей в первой группе дивизиона D Лиги наций, где победителем стала Грузия, второе место занял Казахстан, а четвертое — Андорра.
До сборной Латвии Паателайнен возглавлял тайский клуб «Убон УМТ Юнайтед», сборную Финляндию, шотландские «Данди Юнайтед», «Килмарнок», «Хиберниан» и «Кауденбит», а также финский ТПС.