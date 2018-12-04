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21:29 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник сборной Казахстана по Лиге наций уволил главного тренера

Финн Миксу Паателайнен покинул пост главного тренера сборной Латвии. Об этом объявил официальный сайт Латвийской федерации футбола (LFF).

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Контракт Паателайнена был заключен до конца года. Стороны вели переговоры о его продлении, но в итоге решили не продолжать сотрудничество — в отборочном цикле Евро-2020 у сборной будет новый главный тренер, имя которого объявят 18 декабря на исполкоме LFF.

51-летний Паателайнен возглавил сборную Латвии в мае 2018 года. Под его руководством сборная Латвии финишировала третьей в первой группе дивизиона D Лиги наций, где победителем стала Грузия, второе место занял Казахстан, а четвертое — Андорра.

До сборной Латвии Паателайнен возглавлял тайский клуб «Убон УМТ Юнайтед», сборную Финляндию, шотландские «Данди Юнайтед», «Килмарнок», «Хиберниан» и «Кауденбит», а также финский ТПС.

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Соперник сборной Казахстана по Лиге наций уволил главного тренера
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