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6 декабря, источник: ТАСС

Черчесов получил премию «Человек года» по версии Eventiada IPRA

ТАСС, 6 декабря. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал лауреатом премии Eventiada IPRA Golden World Awards 2018 в номинации «Человек года». Об этом сообщается на официальной странице сборной России в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

Премия Eventiada IPRA Golden World Awards 2018 является крупнейшей в Восточной Европе в сфере коммуникаций. Церемония вручения премии прошла в Москве и состоялась в седьмой раз.

В 2018 году сборная России под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где уступила будущему финалисту сборной Хорватии (2:2, 3:4 — пенальти). На групповом этапе турнира российские футболисты разгромили команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, обыграли команду Египта (3:1) и уступили сборной Уругвая (0:3), а в 1/8 финала в серии пенальти переиграли команду Испании (1:1, 4:3 — пенальти). В группе 2 лиги B Лиги наций российская команда заняла второе место и не смогла выйти в высший дивизион турнира.

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