Галактионов назначен и. о. старшего тренера молодежной сборной России по футболу

Источник: РИА "Новости"

В октябре молодежная сборная России под руководством предыдущего старшего тренера Евгения Бушманова уступила команде Австрии со счетом 2:3 в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года и в третий раз подряд не сумела квалифицироваться в финальную часть первенства. Позднее Бушманов был отправлен в отставку.

«Благодарю РФС за предоставленную возможность возглавить молодежную сборную России, — сказал Галактионов. — Для меня, безусловно, это большая честь и ответственность, в работу включаюсь практически сразу — 11 декабря в Швейцарии пройдет жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года, и очень важно поучаствовать в составлении календаря матчей».