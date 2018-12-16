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10:13 (мск), источник: Матч ТВ

Роман Павлюченко: Не так давно видел Саенко, он выглядел как бомж

Бывший форвард «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко рассказал, как экс-полузащитника национальной команды Ивана Саенко обманули на крупную сумму денег.

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Источник: РИА "Новости"
— Лучший друг сказал Саенко вложить деньги в поля в Африке. Он все, что заработал, еще позанимав кучу миллионов долларов, и вложил. Потом этот же друг взял его и кинул, и все.

Он остался без всего. Этот человек в сборной все время крутился, многим предлагал какой-то сумасшедший бизнес. Посмотри в YouTube: Саеныч прилетает на самолете, там африканцы, танцы, носят на руках. И все, потом его обманули, и он остался без ничего. Я вот не так давно его видел, так он выглядел как бомж. Не знаю, может быть, сейчас у него все хорошо, — сказал Павлюченко в программе «Инсайдеры» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Саенко участвовал в составе сборной России в Евро-2008. Всего за национальную команду он провел 13 матчей, но не отметился результативными действиями. Последним клубом Саенко был «Спартак», который он покинул в январе 2011 года.

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