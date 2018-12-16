Роман Павлюченко: Не так давно видел Саенко, он выглядел как бомж
Бывший форвард «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко рассказал, как
Бывший форвард «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко рассказал, как
— Лучший друг сказал Саенко вложить деньги в поля в Африке. Он все, что заработал, еще позанимав кучу миллионов долларов, и вложил. Потом этот же друг взял его и кинул, и все.
Он остался без всего. Этот человек в сборной все время крутился, многим предлагал
Саенко участвовал в составе сборной России в Евро-2008. Всего за национальную команду он провел 13 матчей, но не отметился результативными действиями. Последним клубом Саенко был «Спартак», который он покинул в январе 2011 года.