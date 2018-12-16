«Не так давно его видел. Он выглядел, как бомж». Как Саенко прогорел в Африке

Источник: РИА "Новости"

По его словам, бывший полузащитник «Нюрнберга», «Спартака» и сборной России еще недавно был похож на лицо без определенного места жительства. Что происходит с Саенко сейчас — неизвестно.

Что рассказал Павлюченко

Экс-футболисты сборной России — Роман Павлюченко и Василий Березуцкий — стали гостями передачи «Инсайдеры» на «Матче». Там-то бывший нападающий «Спартака» и рассказал удивительную историю, которая случилась с Иваном Саенко.

— Помню историю с этим… Саенко! — сказал Павлюченко. — Лучший друг сказал: «Давай, вложи деньги в Африке». В поля какие-то, да? Все, что заработал, да еще позанимал кучу, миллионы долларов вложил. И этот друг его взял и кинул.

— Это друг Саенко? — уточнил Березуцкий.

— Да. Ты помнишь его?

— Нет, я не знаю.

— Ты его знаешь — в сборной все время крутился. Он так многим предлагал.

— То есть человек крутился в сборной? — спросил ведущий Нобель Арустамян.

— Конечно. Это лучший друг Саенко.

— И пытался со всех собрать денег?

— Конечно. Он предлагал бизнес сумасшедший. Посмотри в Ютубе, как Саенко прилетает на самолете, как африканцы носят его на руках. Потом его обманули, и все. Я его не так давно видел. Он выглядел, как бомж. Не знаю, может, сейчас у него все хорошо…

Кто такой Саенко

Иван Саенко, которому сейчас 35 лет, начал профессиональную футбольную карьеру в Германии, где выступал за «Карлсруэ» и «Нюрнберг».

Входил в состав сборной России на триумфальном для нее чемпионате Европы 2008 года. Причем в четвертьфинальном матче с Голландией (3:1) вышел в стартовом составе.

В августе 2008-го полузащитник перебрался в «Спартак», подписав контракт на четыре года. Летом 2009-го у игрока обнаружили повреждение передней крестообразной связки, из-за которой он досрочно завершил сезон.

В апреле 2010 года Саенко впервые появился на поле после травмы, сыграв против «Сатурна» (0:0). Эта встреча стала последней в карьере для полузащитника, которому на тот момент было всего 26 лет. «Спартак» решил выставить его на трансфер. В то же время ходили слухи, что клуб принял решение о продаже игрока из-за злоупотребления им алкоголем на сборах. В январе 2011 года «Спартак» расторг контракт с футболистом.

Известно, что позже Саенко был свидетелем по делу о пропавших у бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кержакова 329 миллионах рублей. Форвард рассказывал, что именно экс-спартаковец познакомил его с людьми, которые кинули его на деньги.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pJSNgtYcTQQ?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Саенко в Африке. Как это было

Видео, о котором упомянул Павлюченко, было залито на Ютуб в июне 2009 года. На нем Саенко посещает футбольную школу «Гэлакси» в Абиджане, крупнейшем городе Кот-д’Ивуара. В то время он был одним из главных спонсоров школы, в которой занимались 120 детей.

Саенко устроили по-настоящему африканский прием. Сначала исполнили традиционные народные танцы, потом поднесли угощения. А затем короновали, ведь футболист стал главным кормильцем академии.

Некий шаман, или, возможно, просто глава местной общины, произнес несколько слов, трижды пролил воду из стакана на землю, после чего на Саенко надели огромную желтую мантию, корону и большое кольцо.

«Иван Саенко, принц “Гэлакси”! — объявил один из африканцев. — Ваше присутствие здесь — это символ надежды, нашей будущей карьеры профессиональных футболистов. Добро пожаловать! Мы очень рады, что вы с нами в этот торжественный момент. Вы в наших сердцах. И если “Гэлакси” сумеет в будущем сблизиться с Россией, то это вложение было не зря. Вы были коронованы и стали королем “Гэлакси”. С 2007 года судьба делала так, чтобы “Гэлакси” из Кот-д’Ивуара повстречалась с Россией. Мы желаем вам здоровья, мира и счастья, долгой жизни и успеха».

Что происходит с этой школой сейчас — неизвестно.

При этом в подписи к видео говорится (написано на немецком), что Саенко «посещает свою фирму Escon West Africa», и что сумма инвестиций (куда именно и чьих именно — не указано) к 2017 году составит гигантскую сумму — 650 миллионов евро.

Информация о компании есть на сайте business.abidjan.net.

В качестве рода деятельности значатся:

— покупка и переработка семян пальмы в любой сельскохозяйственный и промышленный продукт;.

— создание, установка и обслуживание заводов по производству пальмового масла;.

— маркетинг и экспорт семян пальмы и производных продуктов.

— консалтинг и обучение по переработке пальмового масла.

— ввоз удобрений и любых химических или органических продуктов, необходимых для эксплуатации.

Генеральный директор компании — Хорст Хубер. По всей видимости, он — гражданин Германии. И, возможно, ключевая фигура в африканском бизнесе Саенко. Тут важно напомнить, что большую часть карьеры бывший хавбек сборной России провел в Германии.

К сожалению, по номерам, указанным на сайте, ни с кем из представителей компании связаться не удалось — они недействительны. Вполне вероятно, что она уже давно не функционирует.

Именно Хубер выложил в Ютубе видео о пребывании Саенко в Африке в январе 2009 года. Причем в 2011-м он опубликовал репортаж снятый на профессиональную камеру: о той самой помпезной встрече Саенко, а также о том, как российский игрок посетил футбольный турнир.

Что говорил сам Саенко

Последнее интервью полузащитник дал в 2016 году «Матч ТВ». В нем он рассказал, каким бизнесом занимается (про Африку, правда, ничего не сказал) почему не общался с прессой с 2010 года, а заодно поведал свою версию истории об обманутом на крупную сумму Кержакове.

«Не хотелось ни с кем общаться, взял определенную паузу, которая переросла в шесть лет. Не хотел что-то объяснять, рассказывать, это не совсем легко. Причин несколько: тяжелейшая травма, скандал с Валерием Карпиным. Общий скандал, на фоне всей команды выяснение отношений. С Карпиным мы разошлись неправильно, хотя поначалу у нас были теплые отношения. Столько времени общались, даже вне футбола. На данный момент я ему руку не пожму», — рассказал футболист.

Чем зарабатываю на жизнь? Занимаюсь бизнесом. Есть много вещей, в которые инвестирую и в Германии, и в России. У меня все отлично, всего достаточно. Моя семья счастлива. Иван Саенко

«Чем зарабатываю на жизнь? Занимаюсь бизнесом. Есть много вещей, в которые инвестирую и в Германии, и в России. У меня все отлично, всего достаточно. Моя семья счастлива», — сообщил Саенко.

«Я слышал о ситуации Кержакова, посмеялся. Что было на самом деле? Эта ситуация вообще не для телевидения. Я скажу одну вещь: бумеранг, который он запустил, и в котором задействованы много людей и многие страдают, возвращается. Я надеюсь, он знает, что такое бумеранг», — сказал экс-спартаковец.