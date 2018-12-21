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10:44 (мск), источник: Sports.kz

«Казахстан в восторге от Стоилова». Болгарское СМИ отметило вклад соотечественника

Публикация последнего в этом году рейтинга национальных сборных ФИФА за месяц не осталась без внимания болгарских СМИ ввиду положения, занимаемого в нем национальной сборной Казахстана, сообщает Sports.kz.

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Источник: Reuters

Вот что, в частности, пишет об этом в заметке «Казахстан в восторге от Мери: сильно улучшил их команду» «Гонг»:

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«Единственный болгарский тренер, который возглавляет иностранную европейскую национальную сборную, Станимир Стоилов, получил исключительно высокую оценку за его работу в качестве рулевого команды Казахстана. Это произошло после объявления последнего за год рейтинга ФИФА по итогам месяца.

Там казахам отведено 119 место, которое является одним из самых высоких показателей за последнее время. Стартовав в 2018 году только на 135-й позиции, под руководством Мери команда скакнула на 16 ступенек вверх, что оценивается местными руководителями более чем положительно.

Казахстан занял второе место в своей группе Лиги наций, оставшись позади ее фаворита Грузии. Ряд болгарских СМИ оценили такой результат главного тренера команды негативно, но там, где важнее, что о нем думают, оценки превосходны.

«Стоилов значительно улучшил нашу команду», — комментируют СМИ этой страны. Болгарский специалист принял казахов в январе 2018 года и имеет контракт на руководство национальной сборной до окончания отборочного цикла ЕВРО-2020".

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