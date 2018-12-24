Футболист отказался от сборной Бразилии после угроз фанатов

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33-летний хавбек попросил главного тренера «селесао» Тите не вызывать его в ближайшее время. Фернандинью и его семье поступали угрозы от бразильских болельщиков. Футболист стал автором автогола в проигранном бразильцами четвертьфинале чемпионата мира-2018 против сборной Бельгии.

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По словам Тите, Фернандинью пообещал своим близким, что прекратит выступления за сборную.

Сборная Бразилии уступила Бельгии (1:2) в ¼ финала чемпионата мира. Фернандинью отправил мяч в собственные ворота на 13-й минуте встречи. Европейцы в итоге стали бронзовыми призерами турнира.