Сборная России по футболу стала лауреатом премии «Серебряная лань»

Источник: РИА "Новости"

Сборная России в 2018 году дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где уступила сборной Хорватии (2:2, 3:4 — по пенальти).

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По ходу турнира сборная России на групповом этапе обыграла команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), уступила сборной Уругвая (0:3), а в 1/8 финала оказалась сильнее команды Испании (1:1, 4:3 — по пенальти). Главный тренер команды Станислав Черчесов также стал лауреатом премии — в номинации «Лучший тренер».

Среди спортсменов лауреатами «Серебряной лани» стали лыжник Александр Большунов, гимнаст Артур Далалоян, хоккеист Павел Дацюк, футболист Артем Дзюба, фигуристка Алина Загитова, пловец Климент Колесников, легкоатлетка Мария Ласицкене, борец Абдулрашид Садулаев, велогонщица Дарья Шмелева и лыжница и биатлонистка Екатерина Румянцева, выступающая в паралимпийском спорте.