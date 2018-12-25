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11:43 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу стала лауреатом премии «Серебряная лань»

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сборная России по футболу стала лауреатом премии «Серебряная лань», вручаемой по результатам опроса спортивных журналистов России, в номинации «Лучшая команда». Об этом сообщается в пресс-релизе Федерации спортивных журналистов России.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России в 2018 году дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где уступила сборной Хорватии (2:2, 3:4 — по пенальти).

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По ходу турнира сборная России на групповом этапе обыграла команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), уступила сборной Уругвая (0:3), а в 1/8 финала оказалась сильнее команды Испании (1:1, 4:3 — по пенальти). Главный тренер команды Станислав Черчесов также стал лауреатом премии — в номинации «Лучший тренер».

Среди спортсменов лауреатами «Серебряной лани» стали лыжник Александр Большунов, гимнаст Артур Далалоян, хоккеист Павел Дацюк, футболист Артем Дзюба, фигуристка Алина Загитова, пловец Климент Колесников, легкоатлетка Мария Ласицкене, борец Абдулрашид Садулаев, велогонщица Дарья Шмелева и лыжница и биатлонистка Екатерина Румянцева, выступающая в паралимпийском спорте.

Отмечается, что награды будут вручены победителям в феврале.

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