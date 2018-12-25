Черчесов: Клубам нет смысла рассматривать мою кандидатуру
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не давал поводов для интереса к нему со стороны клубов.
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не давал поводов для интереса к нему со стороны клубов.
Сборная России под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, где в серии пенальти уступила команде Хорватии.
Это достижение является самым высоким в истории российской национальной команды.
«Чтобы позвали на работу (в клуб) нужна почва. Но если ты не даешь такой почвы… Есть почва, которую дает работа, а есть то, что ты трансформируешь в народ. Я как работал в сборной, так и работаю. Я не сомневался, что надо продолжать. Поэтому когда тебя со стороны наблюдают, и у тебя нет
«А если ты даешь возможность, что это реально, значит, поступают звонки. До чемпионата мира и после него у меня есть готовность работать в сборной, поэтому мне нет смысла посматривать на сторону. И, наверное, нет смысла (клубам) на меня посматривать. Если бы ситуация была другой, то с обеих сторон были бы