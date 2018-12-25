Черчесов: Клубам нет смысла рассматривать мою кандидатуру

«Чтобы позвали на работу (в клуб) нужна почва. Но если ты не даешь такой почвы… Есть почва, которую дает работа, а есть то, что ты трансформируешь в народ. Я как работал в сборной, так и работаю. Я не сомневался, что надо продолжать. Поэтому когда тебя со стороны наблюдают, и у тебя нет какой-то двоякости, к тебе и не обращаются (с предложениями)», — сказал Черчесов в видеоинтервью, размещенном на сайте Российского футбольного союза.