Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.12
Фрозиноне
Милан
Футбол. Зарубежный
26.12
Фулхэм
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
26.12
Аталанта
Ювентус
Футбол. Зарубежный
26.12
Болонья
Лацио
Футбол. Зарубежный
26.12
Кальяри
Дженоа
Футбол. Зарубежный
26.12
Фиорентина
Парма
Все события
Фоторепортажи
7Поражение «Сити», 5 мячей команды Сульшера и другие события выходных
13Артем Дзюба в роли Петра Первого
14:18 (мск), источник: Р-Спорт

Черчесов: Клубам нет смысла рассматривать мою кандидатуру

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не давал поводов для интереса к нему со стороны клубов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сборная России под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, где в серии пенальти уступила команде Хорватии.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Это достижение является самым высоким в истории российской национальной команды.

«Чтобы позвали на работу (в клуб) нужна почва. Но если ты не даешь такой почвы… Есть почва, которую дает работа, а есть то, что ты трансформируешь в народ. Я как работал в сборной, так и работаю. Я не сомневался, что надо продолжать. Поэтому когда тебя со стороны наблюдают, и у тебя нет какой-то двоякости, к тебе и не обращаются (с предложениями)», — сказал Черчесов в видеоинтервью, размещенном на сайте Российского футбольного союза.

«А если ты даешь возможность, что это реально, значит, поступают звонки. До чемпионата мира и после него у меня есть готовность работать в сборной, поэтому мне нет смысла посматривать на сторону. И, наверное, нет смысла (клубам) на меня посматривать. Если бы ситуация была другой, то с обеих сторон были бы какие-то движения», — добавил главный тренер сборной России.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Медведевой на лед кинули пачку пельменей (видео)
Мутко лишился второго поста за неделю
СМИ: «Барселона» хочет включить Коутинью в сделку по Мбаппе
Свечников и еще 4 хоккеиста, которые не сыграют на молодежном ЧМ
Трансфер Головина признали одним из худших во Франции
Шипулин объяснил, почему завершил карьеру
СМИ: «Спартак» намерен приобрести форварда софийского ЦСКА
Названа стоимость проведения боя Мейвезера и Нурмагомедова
Тихонов — о решении Шипулина: За последнее время Антон обленился
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь