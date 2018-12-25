РФС продлил контракт с тренером сборной России по пляжному футболу
Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт на один год со старшим тренером сборной России по пляжному футболу Михаилом Лихачевым, сообщает официальный сайт организации.
Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт на один год со старшим тренером сборной России по пляжному футболу Михаилом Лихачевым, сообщает официальный сайт организации.
РФС определился с тренерским составом национальных команд на 2019 год.
Подопечных Лихачева ждет насыщенный сезон, включающий в себя участие практически во всех крупных международных соревнованиях. Напомним, что в ноябре 2019 года состоится чемпионат мира.