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18:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

РФС продлил контракт с тренером сборной России по пляжному футболу

Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт на один год со старшим тренером сборной России по пляжному футболу Михаилом Лихачевым, сообщает официальный сайт организации.

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РФС определился с тренерским составом национальных команд на 2019 год.

Подопечных Лихачева ждет насыщенный сезон, включающий в себя участие практически во всех крупных международных соревнованиях. Напомним, что в ноябре 2019 года состоится чемпионат мира.

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