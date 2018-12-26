Минск в 15-й раз примет футбольный Кубок развития

Юношеская сборная Беларуси (U-17) на предварительном этапе соревнований сыграет в группе А со сверстниками из Таджикистана (20 января), Финляндии (22 января) и Бельгии (24 января).

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Составы остальных квартетов:

В — Грузия, Исландия, Израиль, Молдова;.

С — Литва, Словакия, Украина, Болгария.

Победители групп, а также лучшая команда из занявших вторые места 26 января сыграют в полуфинах. Их победители 28 января встретятся в решающем поединке за главный приз, проигравшие поспорят за 3-е место.