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13:14 (мск), источник: БЕЛТА

Минск в 15-й раз примет футбольный Кубок развития

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В конце января минский футбольный манеж в 15-й раз примет международный юношеский турнир Кубок развития, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации «Белорусская федерация футбола».

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Юношеская сборная Беларуси (U-17) на предварительном этапе соревнований сыграет в группе А со сверстниками из Таджикистана (20 января), Финляндии (22 января) и Бельгии (24 января).

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Составы остальных квартетов:

В — Грузия, Исландия, Израиль, Молдова;.

С — Литва, Словакия, Украина, Болгария.

Победители групп, а также лучшая команда из занявших вторые места 26 января сыграют в полуфинах. Их победители 28 января встретятся в решающем поединке за главный приз, проигравшие поспорят за 3-е место.

В прошлые годы белорусские футболисты дважды становились победителями этих соревнований (2006, 2007). Больше всех трофеев у россиян — 5 (2008, 2010, 2014, 2015, 2017). На предыдущем турнире триумфаторами стали юные футболисты Украины, у которых стало 4 виктории (2009, 2012, 2016, 2018).

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