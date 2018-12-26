Трое игроков сборной России попали в число лучших в мире

После чемпионата мира Головин перешел во французский «Монако» из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. Трансфер сделал 22-летнего полузащитника самым дорогим россиянином в истории футбола.

Все три футболиста выступали за сборную России на чемпионате мира-2018. Российская команда под руководством Станислава Черчесова добралась до ¼ финала. На стадии 1/8 финала турнира россияне обыграли сборную Испании по пенальти. По итогам мундиаля Черышев стал лучшим бомбардиром сборной России, забив четыре мяча в пяти матчах.