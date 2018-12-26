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14:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Трое игроков сборной России попали в число лучших в мире

Три футболиста сборной России попали в рейтинг ста лучших игроков мира в 2018 году по версии испанской Marca. Список опубликован на сайте газеты.

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Источник: Reuters

Хавбек «Монако» Александр Головин занял в рейтинге 78-е место. Полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев расположился на 89-й позиции. На 97-й строчке — форвард «Зенита» Артем Дзюба.

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После чемпионата мира Головин перешел во французский «Монако» из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. Трансфер сделал 22-летнего полузащитника самым дорогим россиянином в истории футбола.

Все три футболиста выступали за сборную России на чемпионате мира-2018. Российская команда под руководством Станислава Черчесова добралась до ¼ финала. На стадии 1/8 финала турнира россияне обыграли сборную Испании по пенальти. По итогам мундиаля Черышев стал лучшим бомбардиром сборной России, забив четыре мяча в пяти матчах.

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