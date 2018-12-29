Автоголы, кривляния и курьезы: самые яркие футбольные моменты 2018 года

Но помимо борьбы за первые места, трофеи и титулы, 2018 год оставит в памяти и множество курьёзных моментов, которые случались как на самых больших мировых площадках, так и в любительских лигах. Мы предлагаем вам вспомнить самые смешные случаи из мира главной игры с мячом.
В футбол играют настоящие мужчины
ЧМ-2018 стал бенефисом не только сборной Франции, которая второй раз в истории стала сильнейшей командой планеты, но и бразильского форварда Неймара, чьи актерские способности оценил даже Уилл Смит.
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Симуляции Неймара стала настолько популярными, что им было посвящено две компьютерные игры, а повторить «подвиг» бразильца пытались даже представители других видов спорта. Так, шведский теннисист Йонас Бьоркман во время матча парного разряда на Уимблдоне попытался повторить «геройские» действия бразильца.
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Насколько хорош Неймар решать вам, но нельзя не обратить внимание на его главного конкурента — форварда «Палмейраса» Дейверсона, который может спотыкаться о воздух и падать от пролетающего рядом мяча.
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Запомни меня
Футбол красив не только забитыми мячами, но и способами праздновать успех. Сильнее всего в этом аспекте отличился форвард сборной России Артем Дзюба, который на ЧМ-2018 отметил взятие ворот, отдав честь партнерам, тренеру и болельщикам. Позднее подобный жест стал визитной карточкой российского голеадора.
Помимо Дзюбы, любителям футбола запомнится хитрый жест полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли, который крайне сложно повторить.
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Но чаще всего радость футболистов от взятия ворот является спонтанной и неконтролируемой. Под конец года голкипер «Баварии» Мануэль Нойер устроил настоящие «танцы со звёздами» после важного гола в ворота «Лейпцига».
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Что это было?
Говоря о курьезных событиях прошедшего футбольного года, нельзя не упомянуть про забитые мячи. Забитые в свои ворота. Вообще 2018-й был богат на автоголы, а на чемпионате мира установили рекорд по количеству подобных ляпов. Вспомним самые смешные эпизоды.
Вингер Кьево Эмануэле Джаккерини превратил шикарный сейв своего голкипера в посмешище, срезав мяч грудью в собственные ворота.
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Японский защитник Юго Тацута, видимо, перепутал футбол с кунг-фу и завершил старания соперника прям на линии собственных ворот.
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А вот вратарь «Штутгарта» Рон-Роберт Цилер навсегда войдет в историю. Он пропустил мяч, который был выброшен его партнером из аута. Гол рукой засчитали.
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Но голкиперы способны пропускать не только нелепые автоголы, но и допускать ошибки после ударов соперника. Деклан Радд, защищающий ворота «Престона», умудрился пропустить мяч между ног. Казалось бы, что в этом такого? Обычное явление. Но удар по его воротам был нанесен с центра поля.
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Моменты, которые не попали ни в одну рубрику, но способны вызвать улыбку у любого, тоже нашли место в подборке.
Похититель шоу
И открывает хит-парад португальская легенда Криштиану Роналду, который явно не скучает в «Ювентусе». Форвард перед тренировкой заметил ведущего клубного телевидения и спародировал его.
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Обратите внимание на этот талант
Футбол любят все. А представьте футболиста с четырьмя ногами! В два раза больше голов и удачных технических действий. Но герой этого видео способен совершать невероятные сейвы даже без помощи рук. Выбежавший на поле пес вытащил «мертвый» мяч. Вполне возможно, что именно такой героический поступок собаки помог команде разгромить соперника.
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Папа поможет
Новый год — семейный праздник. И зачастую первые шаги юным футболистам помогают делать родители. Наш герой помог своему сыну-вратарю отразить удар. Мальчик отвлекся на отца и пропустил момент, когда игрок команды соперника нанес удар по его воротам. Чтобы исправить ситуацию, Хэтфилд толкнул сына на землю.
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