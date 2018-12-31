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12:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная России поздравила болельщиков с Новым годом. Видео

Игроки сборной России Маринату Гильерме, Георгий Джикия, Алексей Миранчук и Антон Миранчук поздравили болельщиков с новым годом.

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Видео опубликовано в официальном Твиттере команды.

— Друзья! С наступающим вас Новым годом! Здоровья вам, счастья и всего самого хорошего!, — говорится в сообщении. — Мы вас очень любим!

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В уходящем году сборная России дошла до ¼ финала ЧМ-2018 и заняла второе место в своей группе дивизиона В Лиги наций.

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