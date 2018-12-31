Сборная России поздравила болельщиков с Новым годом. Видео
Игроки сборной России Маринату Гильерме, Георгий Джикия, Алексей Миранчук и Антон Миранчук поздравили болельщиков с новым годом.
Игроки сборной России Маринату Гильерме, Георгий Джикия, Алексей Миранчук и Антон Миранчук поздравили болельщиков с новым годом.
Видео опубликовано в официальном Твиттере команды.
— Друзья! С наступающим вас Новым годом! Здоровья вам, счастья и всего самого хорошего!, — говорится в сообщении. — Мы вас очень любим!
В уходящем году сборная России дошла до ¼ финала ЧМ-2018 и заняла второе место в своей группе дивизиона В Лиги наций.