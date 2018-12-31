Джанлуиджи Буффон: Сборная Италии не нуждается во мне

— Я говорил с Манчини (главный тренер сборной Италии — прим. ред.), я им не нужен. Манчини знает правильный путь, я не знаю президента федерации. Я рад, что Кьеллини унаследовал капитанскую повязку в сборной Италии и в «Ювентусе», потому что он человек и игрок, который заслуживает такой ответственности, — приводит слова Буффона Corriere della Sera.