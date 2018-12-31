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13:52 (мск), источник: Матч ТВ

Джанлуиджи Буффон: Сборная Италии не нуждается во мне

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон исключает свое возвращение в сборную Италии.

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Источник: Reuters

 — Я говорил с Манчини (главный тренер сборной Италии — прим. ред.), я им не нужен. Манчини знает правильный путь, я не знаю президента федерации. Я рад, что Кьеллини унаследовал капитанскую повязку в сборной Италии и в «Ювентусе», потому что он человек и игрок, который заслуживает такой ответственности, — приводит слова Буффона Corriere della Sera.

— Доннарумма является символом последовательности и совершенства проекта сборной, который направлен на подготовку молодых игроков к следующему турниру.

40-летний Буффон последний раз защищал ворота сборной Италии 23 марта 2018 года в товарищеской игре со сборной Аргентины (0:2). С тех пор основным голкипером команды стал 19-летний Джанлуиджи Доннарумма.

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