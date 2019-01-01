Роналду заявил, что намерен вернуться в сборную Португалии в 2019 году
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что собирается возобновить выступления за сборную Португалии по футболу в 2019 году.
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что собирается возобновить выступления за сборную Португалии по футболу в 2019 году.
Тренеры национальной команды не вызывали форварда в сборную после окончания чемпионата мира-2018 в России, где португальцы дошли до 1/8 финала.
«Я намерен вновь защищать цвета национальной команды в 2019 году. Мы договорились о том, что я не буду участвовать в матчах сборной в первой половине сезона. Мне 33 года, я недавно переехал в другую страну, у меня появились новые одноклубники, поменялся тренировочный процесс», — приводит слова Роналду Fox Sports.
Летом прошлого года португальский футболист перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала», за который выступал с 2009 года. На счету Роналду более 150 матчей в футболке национальной сборной.