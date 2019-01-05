Кубок Азии по футболу во второй раз в истории пройдет в ОАЭ

Источник: РИА "Новости"

Соревнования проводятся Азиатской футбольной конфедерацией (AFC), матчи пройдут с 5 января по 1 февраля в четырех городах: Абу-Даби, Дубае, Аль-Айне и Шардже. Главной ареной турнира является Zayed Sports City Stadium в Абу-Даби, на котором пройдут стартовый матч турнира между хозяевами и сборной Бахрейна, а также финал. Эта арена является самой вместительной среди остальных — 43 630 тыс.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

ОАЭ ранее принимал Кубок Азии в 1996 году, в этот раз страна войдет в историю как первая, где турнир пройдет в новом формате — с участием 24 команд, ранее в нем выступало 16 команд. Расширение помогло впервые попасть в финальную стадию сборным Киргизии, Йемена и Филиппин. Из-за данного решения AFC организаторы добавили для проведения матчей еще две арены, всего матчи турнира пройдут на восьми стадионах.

Команды на предварительной стадии разбиты на шесть групп по четыре в каждой, в 1/8 финала выйдут победители групп и команды, занявшие вторые места. Также в плей-офф выйдут еще четыре лучшие сборные, занявшие третьи места в своих квартетах.

Хозяева турнира на предварительном этапе выступят в группе А с командами Таиланда, Индии и Бахрейна.

Действующие обладатели Кубка Азии австралийцы сыграют со сборными Сирии, Палестины и Иордании. Сборная Киргизии сыграет в группе С с командами Южной Кореи, Китая и Филиппин, еще два представителя бывшего СССР сборные Узбекистана и Туркменистана в группе F выступят с соперниками из Японии и Омана.

В группе Е сыграют хозяева следующего чемпионата мира сборная Катара, Саудовской Аравии, Ливана и КНДР. В группе D сыграют команды Ирана, Ирака, Вьетнама и Йемена.

Главные события 2018 года Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Тренер-совместитель из Туркменистана

Кубок Азии нынешнего года станет первым, в котором сыграют команды сразу трех бывших советских республик. Лидером среди них является команда Узбекистана, принимающая участие в финальных стадиях континентального турнира с 1996 года, а в 2004 году она впервые вышла в плей-офф. Лучшим ее результатом является четвертое место в 2011 году.

С 2018 года командой руководит аргентинский специалист Эктор Купер, который на чемпионате мира в России возглавлял сборную Египта. На турнир в ОАЭ команда Узбекистана отобралась под руководством Тимура Копадзе и в отборочной группе заняла первое место, потерпев всего одно поражение. Лидером сборной Узбекистана является полузащитник Одил Ахмедов, который известен выступлениями за «Анжи» и «Краснодар». В составе нынешнего клуба китайского «Шанхая СИПГ» Ахмедов под руководством Андре Виллаш-Боаша стал чемпионом страны.

Команда Туркменистана единственный раз выступала на Кубке Азии в 2004 году, сумев на групповой стадии занять третье место. Сборной Туркменистана руководит главный тренер Язгулы Ходжагельдыев — единственный специалист на предстоящем Кубке Азии, совмещающий работу в национальной команде и ашхабадском клубе «Алтын Асыр», который он последние пять лет подряд приводил к победе в чемпионате страны, а также выводил в прошлом году в финал Кубка AFC.

Сборная Киргизии попала на Кубок Азии, заняв второе место в своей группе во втором и решающем групповом раунде квалификации. Команду возглавляет российский специалист Александр Крестинин, именно с ним национальная сборная впервые пробилась в финальную стадию турнира.

Лидером команды является ее рекордсмен по количеству голов полузащитник Антон Землянухин из казахстанского «Атырау». Также местная федерация футбола активно использует практику натурализации иностранных футболистов, а также игроков из Германии, имеющих хоть какую-то связь с Киргизией. Так, основным форвардом команды является имеющий немецкое происхождение Виталий Люкс, а одним из ключевых защитников является принявший гражданство Киргизии ганец Даниэль Тагоэ.

Читайте также Как технологии изменили футбол за последние 10 лет

VAR появится с четвертьфинала

Что касается остальных команд, то интересным будет выглядеть противостояние в группе австралийцев и сирийцев. Сборная Сирии, чья страна только недавно пережила активную фазу гражданской войны, в октябре 2017 года едва не попала на чемпионат мира, уступив в стыковых матчах австралийцам. При этом домашний матч сирийцы по понятным причинам проводили в Малайзии. Возглавляет команду родившийся в восточной части Германии 70-летний Бернд Штанге, который известен по работе с рядом украинских клубов, а также со сборной Белоруссии.

Стоит учесть, что предстоящий Кубок Азии собрал немало тренеров, известных в прошлом по своей работе в Европе. Сборную хозяев возглавляет бывший тренер «Интера», «Милана», «Ювентуса» итальянец Альберто Дзаккерони. Команду Китая тренирует приведший сборную Италии к победе на чемпионате мира 2006 года, бывший тренер «Ювентуса» Марчелло Липпи. Сборной Филиппин руководит швед Свен-Горан Эрикссон, иранцев до сих пор тренирует бывший тренер «Реала» Карлуш Кейруш.

Помимо расширения состава участников, на Кубке Азии впервые будет использована система видеопомощи арбитров (VAR). Однако VAR будет задействован только с игр ¼ финала.