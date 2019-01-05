Кубок Азии по футболу во второй раз в истории пройдет в ОАЭ
ТАСС, 5 января. Семнадцатый Кубок Азии по футболу стартует в ОАЭ, сборная Австралии будет защищать титул действующего победителя турнира.
ТАСС, 5 января. Семнадцатый Кубок Азии по футболу стартует в ОАЭ, сборная Австралии будет защищать титул действующего победителя турнира.
Соревнования проводятся Азиатской футбольной конфедерацией (AFC), матчи пройдут с 5 января по 1 февраля в четырех городах:
ОАЭ ранее принимал Кубок Азии в 1996 году, в этот раз страна войдет в историю как первая, где турнир пройдет в новом формате — с участием 24 команд, ранее в нем выступало 16 команд. Расширение помогло впервые попасть в финальную стадию сборным Киргизии, Йемена и Филиппин.
Команды на предварительной стадии разбиты на шесть групп по четыре в каждой, в 1/8 финала выйдут победители групп и команды, занявшие вторые места. Также в
Хозяева турнира на предварительном этапе выступят в группе А с командами Таиланда, Индии и Бахрейна.
В группе Е сыграют хозяева следующего чемпионата мира сборная Катара, Саудовской Аравии, Ливана и КНДР. В группе D сыграют команды Ирана, Ирака, Вьетнама и Йемена.
Кубок Азии нынешнего года станет первым, в котором сыграют команды сразу трех бывших советских республик. Лидером среди них является команда Узбекистана, принимающая участие в финальных стадиях континентального турнира с 1996 года, а в 2004 году она впервые вышла в
С 2018 года командой руководит аргентинский специалист Эктор Купер, который на чемпионате мира в России возглавлял сборную Египта. На турнир в ОАЭ команда Узбекистана отобралась под руководством Тимура Копадзе и в отборочной группе заняла первое место, потерпев всего одно поражение. Лидером сборной Узбекистана является полузащитник Одил Ахмедов, который известен выступлениями за «Анжи» и «Краснодар». В составе нынешнего клуба китайского «Шанхая СИПГ» Ахмедов под руководством Андре
Команда Туркменистана единственный раз выступала на Кубке Азии в 2004 году, сумев на групповой стадии занять третье место. Сборной Туркменистана руководит главный тренер Язгулы Ходжагельдыев — единственный специалист на предстоящем Кубке Азии, совмещающий работу в национальной команде и ашхабадском клубе «Алтын Асыр», который он последние пять лет подряд приводил к победе в чемпионате страны, а также выводил в прошлом году в финал Кубка AFC.
Лидером команды является ее рекордсмен по количеству голов полузащитник Антон Землянухин из казахстанского «Атырау». Также местная федерация футбола активно использует практику натурализации иностранных футболистов, а также игроков из Германии, имеющих хоть
Что касается остальных команд, то интересным будет выглядеть противостояние в группе австралийцев и сирийцев. Сборная Сирии, чья страна только недавно пережила активную фазу гражданской войны, в октябре 2017 года едва не попала на чемпионат мира, уступив в стыковых матчах австралийцам. При этом домашний матч сирийцы по понятным причинам проводили в Малайзии. Возглавляет команду родившийся в восточной части Германии 70-летний Бернд Штанге, который известен по работе с рядом украинских клубов, а также со сборной Белоруссии.
Стоит учесть, что предстоящий Кубок Азии собрал немало тренеров, известных в прошлом по своей работе в Европе. Сборную хозяев возглавляет бывший тренер «Интера», «Милана», «Ювентуса» итальянец Альберто Дзаккерони. Команду Китая тренирует приведший сборную Италии к победе на чемпионате мира 2006 года, бывший тренер «Ювентуса» Марчелло Липпи. Сборной Филиппин руководит швед
Победитель Кубка Азии получит возможность сыграть через два года на Кубке конфедераций, который не будет проведен в Катаре,