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14:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси может вернуться в состав сборной Аргентины в матче на «Сантьяго Бернабеу»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может вернуться в состав сборной Аргентины в марте.

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Источник: AP 2018

Как утверждает Marca, 31-летний аргентинец вновь сыграет за национальную команду в товарищеской встрече с Венесуэлой в Испании. В качестве места проведения игры рассматриваются «Камп Ноу», «Сантьяго Бернабеу» и «Ванда Метрополитано».

Напомним, Месси приостановил выступления за сборную Аргентины после чемпионата мира-2018​.

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