Месси может вернуться в состав сборной Аргентины в матче на «Сантьяго Бернабеу»

Как утверждает Marca, 31-летний аргентинец вновь сыграет за национальную команду в товарищеской встрече с Венесуэлой в Испании. В качестве места проведения игры рассматриваются «Камп Ноу», «Сантьяго Бернабеу» и «Ванда Метрополитано».