Месси может вернуться в состав сборной Аргентины в матче на «Сантьяго Бернабеу»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может вернуться в состав сборной Аргентины в марте.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может вернуться в состав сборной Аргентины в марте.
Как утверждает Marca, 31-летний аргентинец вновь сыграет за национальную команду в товарищеской встрече с Венесуэлой в Испании. В качестве места проведения игры рассматриваются «Камп Ноу», «Сантьяго Бернабеу» и «Ванда Метрополитано».
Напомним, Месси приостановил выступления за сборную Аргентины после чемпионата мира-2018.