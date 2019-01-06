Австралия неожиданно проиграла Иордании в матче Кубка Азии
В матче группового этапа Кубка Азии, который проходит в ОАЭ, сборная Иордании обыграла национальную команду Австралии со счётом 1:0.
В матче группового этапа Кубка Азии, который проходит в ОАЭ, сборная Иордании обыграла национальную команду Австралии со счётом 1:0.
Матч состоялся в
Единственный гол в матче на 26-й минуте забил защитник иорданцев Анас Бани Ясин. Ему в этом эпизоде ассистировал Мусса
Благодаря победе Иордания, набрав три очка, возглавила турнирную таблицу группы В. Австралия (0) занимает последнее, четвёртое место в группе. Другой матч в этой группе между сборными Сирии и Палестины состоится сегодня позднее.
В следующем туре сборная Иордании встретится с командой Сирии. Матч состоится 10 января. Австралии предстоит матч с Палестиной, который пройдёт 11 января.