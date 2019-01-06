Австралия неожиданно проиграла Иордании в матче Кубка Азии

Матч состоялся в Аль-Айн на стадионе «Хазза бин Зайед». Встречу обслуживал Ахмед Аль-Каф из Омана.

Единственный гол в матче на 26-й минуте забил защитник иорданцев Анас Бани Ясин. Ему в этом эпизоде ассистировал Мусса Аль-Тамари.

Благодаря победе Иордания, набрав три очка, возглавила турнирную таблицу группы В. Австралия (0) занимает последнее, четвёртое место в группе. Другой матч в этой группе между сборными Сирии и Палестины состоится сегодня позднее.