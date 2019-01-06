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21:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Австралия неожиданно проиграла Иордании в матче Кубка Азии

В матче группового этапа Кубка Азии, который проходит в ОАЭ, сборная Иордании обыграла национальную команду Австралии со счётом 1:0.

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Матч состоялся в Аль-Айн на стадионе «Хазза бин Зайед». Встречу обслуживал Ахмед Аль-Каф из Омана.

Единственный гол в матче на 26-й минуте забил защитник иорданцев Анас Бани Ясин. Ему в этом эпизоде ассистировал Мусса Аль-Тамари.

Благодаря победе Иордания, набрав три очка, возглавила турнирную таблицу группы В. Австралия (0) занимает последнее, четвёртое место в группе. Другой матч в этой группе между сборными Сирии и Палестины состоится сегодня позднее.

В следующем туре сборная Иордании встретится с командой Сирии. Матч состоится 10 января. Австралии предстоит матч с Палестиной, который пройдёт 11 января.

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