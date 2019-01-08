Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Монпелье
Футбол. Зарубежный
7.01
Сельта1
Атлетик2
Футбол. Зарубежный
6.01
Севилья1
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
6.01
Реал0
Реал Сосьедад2
Футбол. Зарубежный
6.01
Хетафе1
Барселона2
Все события
Фоторепортажи
6Главный африканец «Спартака». Ему уже 40 лет
7Поражение «Сити», 5 мячей команды Сульшера и другие события выходных
11:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Венгер может возглавить сборную Катара

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить сборную Катара, сообщает France Football.

Наверх
Источник: AP 2018

По информации источника, руководство национальной команды Катара хочет видеть во главе сборной опытного специалиста, который сможет подготовить команду к домашнему чемпионату мира, который состоится в 2022 году. Основный кандидатом на пост главного тренера сборной Катара на данный момент является 69-летний Венгер.

Венгер работал в лондонском «Арсенале» с 1996 по 2018 год. В апреле прошлого года французский специалист объявил об уходе с поста главного тренера «канониров». Вместе с командой Венгер трижды становился чемпионом Англии, семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Катар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная жена вратаря "Ростова" показала откровенные фото!
Самые красивые российские спортсменки 2018 года!
Досадная бронза и провал Канады. Чем запомнится молодежный ЧМ?
Кучеров может побить рекорд. Он идет на 138 очков за сезон
Большое интервью Аленичева — о скандале, будущем и Глушакове
Эксперты ВАДА возвращаются в Москву. В их распоряжении три дня
«С Америкой не хватило гола с мясом». Россия вернулась с МЧМ
«Ливерпуль» проиграл «Вулверхэмптону» в 1/32 финала Кубка Англии
Экипаж Николаева победил на первом этапе этапе ралли «Дакар»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь