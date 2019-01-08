Венгер может возглавить сборную Катара

По информации источника, руководство национальной команды Катара хочет видеть во главе сборной опытного специалиста, который сможет подготовить команду к домашнему чемпионату мира, который состоится в 2022 году. Основный кандидатом на пост главного тренера сборной Катара на данный момент является 69-летний Венгер.

Венгер работал в лондонском «Арсенале» с 1996 по 2018 год. В апреле прошлого года французский специалист объявил об уходе с поста главного тренера «канониров». Вместе с командой Венгер трижды становился чемпионом Англии, семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.